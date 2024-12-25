Рекламодателям

Самолет азербайджанских авиалиний с россиянами на борту разбился в Казахстане

  • 25/12/2024, 15:45
Самолет азербайджанских авиалиний с россиянами на борту разбился в Казахстане
На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа

В трех километрах от аэропорта казахстанского города Актау потерпел крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. По предварительной информации авиакомпании, причиной трагедии стало столкновение с птицами и последующее нарушение рулевого управления.

Очевидцы рассказывают, что во время снижения авиалайнера, он резко наклонился на один бок и под углом врезался в землю. Дальше — взрыв и столб дыма, взметнувшийся вверх. Первые минуты после падения пассажиры, сидевшие в хвостовой части, самостоятельно выбрались из салона и начали оказывать друг другу помощь.

На борту потерпевшего крушение самолета находились граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. Предварительно, около 15 пассажиров — россияне. Большинство пассажиров — граждане Азербайджана.

В Минздраве Казахстана сообщили, что 25 человек выжили, в том числе ребенок. 22 человека доставлены в больницу с травмами различной степени.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцу запретили проводить экскурсии на самолете через суд. 

Источник фото: МЧС Казахстана

209

Рубрики : Происшествия

Регионы: Казахстан

Теги : авиакатастрофа


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Для развития Новосибирску нужна стратегическая цель

Андрей Гудовский: Для развития Новосибирску нужна стратегическая цель

А для ее реализации — политическая воля, смелость в принятии решений, желание брать на себя ответственность, умение видеть цель и не видеть преград
Все материалы
Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
На городском пляже Новосибирска появится парк развлечений и оздоровительный центр
25/12/24 16:45
Бизнес Инвестиции Туризм
Врач Кормилина в Новосибирске рассказала о погибших от алкоголя в Новый год
25/12/24 16:30
Общество
«Черную луну» смогут наблюдать жители Новосибирска в новогоднюю ночь
25/12/24 16:30
Общество
Самолет азербайджанских авиалиний с россиянами на борту разбился в Казахстане
25/12/24 15:45
Происшествия
Мэр Новосибирска назначил дежурных по уборке улиц в новогодние дни
25/12/24 15:00
Общество
СГК предложила мэрии Новосибирска подписать мировое соглашение
25/12/24 14:45
Власть Энергетика&ЖКХ
Мигранты вымогали 500 тысяч рублей у жителя Новосибирска
25/12/24 14:30
Право&Порядок
Из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске прокуратура начала проверку 
25/12/24 14:00
Право&Порядок
Средний срок жизни селлера на маркетплейсе не превышает полугода
25/12/24 13:30
Бизнес
Завод по производству строительного оборудования планируют запустить в Новосибирске
25/12/24 13:00
Бизнес Инвестиции Промышленность
Автозапчасти за год подорожали почти на двадцать процентов
25/12/24 12:30
Тарифы на проезд в электричках вырастут с 1 января в Новосибирской области
25/12/24 12:00
Общество
Стоимость «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла до 156 тыс рублей
25/12/24 11:30
Недвижимость
На экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело в Новосибирске
25/12/24 11:00
Власть Право&Порядок
В Новосибирске определены даты проведения форума Технопром-2025
25/12/24 10:30
Бизнес Власть
Порция оливье в домашних условиях в Новосибирске стоит около сорока рублей
25/12/24 10:00
Бизнес Общество
Экс-чиновницу новосибирского Минпромторга Зырянову отправили в СИЗО
25/12/24 9:45
Право&Порядок
Новосибирцы за год налетали более 800 млн километров
25/12/24 9:30
Бизнес Туризм
Андрей Кузнецов: «Вектор борьбы сместится в плоскость выборов»
25/12/24 9:00
Власть Политика
Для ремонта мостов в мэрии Новосибирска ищут сильных подрядчиков
24/12/24 19:00
Бизнес Город Транспорт
Популярное
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске
13/12/24 15:15
Новости компаний
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска