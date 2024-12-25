Самолет азербайджанских авиалиний с россиянами на борту разбился в Казахстане

В трех километрах от аэропорта казахстанского города Актау потерпел крушение самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. По предварительной информации авиакомпании, причиной трагедии стало столкновение с птицами и последующее нарушение рулевого управления.

Очевидцы рассказывают, что во время снижения авиалайнера, он резко наклонился на один бок и под углом врезался в землю. Дальше — взрыв и столб дыма, взметнувшийся вверх. Первые минуты после падения пассажиры, сидевшие в хвостовой части, самостоятельно выбрались из салона и начали оказывать друг другу помощь.

На борту потерпевшего крушение самолета находились граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. Предварительно, около 15 пассажиров — россияне. Большинство пассажиров — граждане Азербайджана.

В Минздраве Казахстана сообщили, что 25 человек выжили, в том числе ребенок. 22 человека доставлены в больницу с травмами различной степени.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцу запретили проводить экскурсии на самолете через суд.