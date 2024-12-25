Мэр Новосибирска назначил дежурных по уборке улиц в новогодние дни

На аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил дорожным службам обеспечить бесперебойную работу в праздничные дни.

— Главам районных администраций поручаю организовать дежурства, назначить ответственных на все дни каникул. Будем координировать эту работу сообща, — передает слова мэра пресс-центр муниципалитета.

Отмечается, что на данный момент готовность техники в городе составляет 86%. К концу недели этот показатель планируют довести до 90%. Кроме того, уже предприняты меры для обеспечения бесперебойного предоставления услуг тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения.

Снег планируют убирать с проезжей части, тротуаров, прилегающих территорий и мест массовых гуляний горожан — ледовых городков, парков и скверов. Всего на дороги города ежедневно будут работать 450 единиц техники. В случае обильных снегопадов количество машин увеличат.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год. Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением НОВАТа.