Мэр Новосибирска назначил дежурных по уборке улиц в новогодние дни

На аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил дорожным службам обеспечить бесперебойную работу в праздничные дни.
— Главам районных администраций поручаю организовать дежурства, назначить ответственных на все дни каникул. Будем координировать эту работу сообща, — передает слова мэра пресс-центр муниципалитета.
Отмечается, что на данный момент готовность техники в городе составляет 86%. К концу недели этот показатель планируют довести до 90%. Кроме того, уже предприняты меры для обеспечения бесперебойного предоставления услуг тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения.
Снег планируют убирать с проезжей части, тротуаров, прилегающих территорий и мест массовых гуляний горожан — ледовых городков, парков и скверов. Всего на дороги города ежедневно будут работать 450 единиц техники. В случае обильных снегопадов количество машин увеличат.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск стал популярным местом для иностранных путешественников на Новый год. Туристы интересуются блюдами локальной кухни, прогулками по улицам Академгородка, а также посещением НОВАТа.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru