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«Черную луну» смогут наблюдать жители Новосибирска в новогоднюю ночь

  • 25/12/2024, 16:30
Автор: Артем Рязанов
В НГУ рассказали, что увидят жители Новосибирска в новогоднюю ночь
Астрофизики НГУ рассказали об удивительных явлений, которые можно увидеть

Астрофизики Новосибирского государственного университета рассказали о нескольких явлениях на небосводе на Новый год.

31 декабря 2024 года можно будет наблюдать удивительное астрономическое явление — «Черную» Луну, также известное как второе новолуние. В этот день спутник Земли завершит свой полный цикл, включающий четыре фазы, и перейдёт лишнюю «пятую» фазу.

Ученые подчеркивают, что новолуние наблюдать невооруженным глазом невозможно, даже если знать, где Луна находится в данный момент. Но все-таки есть исключение.

— Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час. Однако нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента, — добавила Альфия Нестеренко, заведующая Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ.

В новолуние, когда небо не засвечено яркой Луной, за городом видно гораздо больше звезд. Поэтому это отличное время для астрономических наблюдений, особенно касающихся галактик, туманностей, комет и метеоров.

Кроме того, можно будет полюбоваться созвездием Ориона, планетами Юпитер и Марс, а также звездой Альдебаран и скоплением Плеяды. Также в первую неделю января есть возможность увидеть метеорный поток Квадрантиды и околосолнечную комету.

Юпитер — одна из самых ярких планет в нашей солнечной системе. Его легко можно увидеть невооружённым глазом, и он выделяется на фоне других звёзд. В это время года увидеть эти небесные тела можно практически всю ночь, но особенно хорошо они видны примерно с 10 до 11 часов вечера.

Ещё один интересный объект на новогоднем небе — планета Марс. Сейчас она находится в противостоянии с Землёй, что делает её довольно яркой. Кроме того, Марс имеет редкий красноватый оттенок, который выделяет его среди других планет. С наступлением темноты его можно наблюдать невооружённым глазом.

— Марс тоже виден практически всю ночь, это сейчас вторая по яркости «звездочка» на ночном небе после Юпитера, находится в созвездии Рака. В 10-11 часов вечера, когда Юпитер в кульминации, Марс будет виден к востоку от него как яркая красная звезда, — пояснил Михаил Маслов, ведущий инженер Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ.

4 и 5 января 2025 года Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, поэтому оно будет казаться больше, чем обычно.

Также в праздничную неделю сибиряки могут понаблюдать за первым мощным метеорным потоком года — Квадрантиды, максимум его активности выпадет на ночь с 3 на 4 января. Это новогодний звездопад, который отличается обилием слабых метеоров, движущихся с умеренной скоростью. В период своего максимума можно наблюдать от 45 до 200 метеоров в час. Этот звездопад будет особенно заметен в Северном полушарии, в том числе и в Сибири.

— Лучше его наблюдать во второй половине ночи, поскольку радиант этого потока, то есть точка на небе, из которой вылетают (радиируют) его метеоры, поднимается на большую высоту в это время. До полуночи его высота в Новосибирске составляет около 20 градусов, то есть его метеоры тоже видны, но в меньшем количестве, чем под утро, когда он поднимается до 50-60 градусов высоты, — объяснил Маслов.

В период с 10 по 15 января ожидается довольно яркая околосолнечная комета C/2024 G3 ATLAS, которая в этот период будет проходить на минимальном расстоянии от Солнца.

— В бинокль или телескоп комету можно попытаться увидеть утром 12 и 13 января примерно с 9:00 до 9:30 и вечером 13 и 14 января примерно с 17:30 до 18:00, — рассказали Михаил Маслов и Альфия Нестеренко.

Специалисты рекомендуют для наилучшего наблюдения за ночным небом выехать за пределы города. Если есть возможность, то лучше всего удалиться от Новосибирска на расстояние от 50 до 100 километров. Это связано с тем, что в городе и других крупных населённых пунктах ночью освещение создаёт сильные помехи для наблюдений. Однако, поднявшись чуть выше, можно насладиться великолепным ночным небом.

Ранее редакция сообщала о том, что комета Atlas промчалась над Новосибирском вечером 13 октября. Эта ярчайшая звезда XXI века.

Источник фото: НГУ

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Астроном


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