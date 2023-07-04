Рейс из Новосибирска был отправлен в Шереметьево вместо Внуково

Утром 4 июля рейс из Новосибирска не смог совершить посадку в Московском аэропорту Внуково. Он был перенаправлен в аэропорт Шереметьево. Аэропорт Внуково сообщил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов с 5.10 утра.

— По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05.10. на запасной ушло шесть рейсов: три рейса авиакомпании «Победа» — в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai — в Домодедово. Ограничения по приему/выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 07.35, — уточнили во Внуково.

В Росавиации уточнили, что ограничения продлены до 08.00 утра.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, еще один — в районе подмосковной Кубинки. Поселок Валуево находится примерно в пяти километрах от аэропорта Внуково.

Ранее редакция сообщала, что беспилотник врезался в многоэтажку в центре Воронежа.