Суд Новосибирска признал незаконным отказ мэра встретиться с депутатом-коалиционером Антоном Картавиным

— Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть нарушил устав города, отказавшись обсуждать референдум о возврате прямых выборов. Теперь мэр обязан заново рассмотреть этот вопрос и назначить личную встречу, — заявил в телеграм-канале депутат горсовета Новосибирска, представитель оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Антон Картавин.

Депутат подал иск в суд в начале июня. Как сообщил в исковом заявлении Картавин, 31 марта он направил главе города обращение с предложением встретиться для обсуждения отмены прямых выборов мэра и готовящегося областного референдума по возврату указанных выборов. 20 апреля он получил ответ за подписью вице-мэра Валерия Шварцкоппа в котором говорилось, что «ответ на поставленный в обращении вопрос содержится в одном из выступлений эксперта на публичных слушаниях о внесении изменений в устав города об отмене прямых выборов». В иске депутат попросил «признать незаконными ответ вице-мэра и бездействие мэра города, выразившееся в уклонении от проведения личного приема депутата».

Напомним, на сессию регионального парламента на этой неделе будет вынесен вопрос о референдуме по сохранению прямых выборов мэра Новосибирска. На минувшей неделе его рассмотрел комитет по госполитике регионального парламента. По мнению большинства депутатов, вопрос, сформулированный оппозицией, не соответствует федеральному и региональному законодательству.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты Бойко и Пирогова подали в суд, опротестовывая лишение их полномочий.