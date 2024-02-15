Самолет с 171 пассажиром из-за постороннего шума вернулся в аэропорт Новосибирска

Рано утром 15 февраля борт компании «Алроса», вылетевший рейсом «Новосибирск-Нерюнгри», вернулся в Толмачево по техническим причинам.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, самолет долго «нарезал» круги над городом, после чего сел.

Причиной возвращение в аэропорт послужили посторонние шумы в кабине самолета на этапе набора высоты. Командир авиасудна принял решение вернуться в новосибирский аэропорт. На борту находилось 171 пассажир и 6 членов экипажа.

— Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили Infopro54 в ведомстве.

По предварительной информации, вылет по маршруту назначен на 16 часов 15 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что борт S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Южно-Сахалинск, вынужденно сел на запасном аэродроме в Хабаровске из-за тумана.