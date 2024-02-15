Андрей Травников назначил членов конкурсной комиссии по отбору мэра Новосибирска

Сегодня, 15 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В комиссию войдут руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов, министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов и первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Напомним, комиссия по отбору мэра Новосибирска будет состоять из восьми человек. Помимо представителей от правительства региона, в нее войдут председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по социальной политике и образованию Игорь Атякшев, а также заместители председателя горсовета Антон Тартышный и Николай Тямин.

14 февраля совет депутатов Новосибирска объявил конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города. Он состоится в 9 часов утра 4 апреля 2024 года. Подать документы претенденты на пост мэра могут в период с 1 по 15 марта 2024 года с 9 часов утра до 17 часов вечера, за исключением перерыва на обед, а также выходных и нерабочих праздничных дней.

4 декабря депутаты городского совета Новосибирска приняли в окончательном чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра города. Претенденты на должность должны пройти письменный тест из 30 вопросов за 90 минут на знание федерального и местного законодательства. Для прохождения в следующий этап отбора достаточно 16 правильных ответов. Также кандидаты должны представить на конкурс программу развития города Новосибирска. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам.

Ранее редакция сообщала, что первый кандидат готов выдвинуться на пост мэра в Новосибирске.