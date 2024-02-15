Массовое ДТП произошло на Бугринском мосту в Новосибирске

Водитель иномарки устроил массовое ДТП при спуске с Бугринского моста в Новосибирске.
По сообщению «АСТ-54 Black», в ДТП виноват водитель Nissan Note.
― Водитель Nissanа влетел во внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который в свою очередь толкнул универсал Subaru Impreza, ― отметили в сообщении.
Известно, что в массовом ДТП пострадавших нет, однако у водителя Nissanа отсутствовала страховка.
В комментариях под постом жители Новосибирска активно начали обсуждать происшествие.
― И все-таки, шипы или липучка?
― Нет страховки — езжай автобусом.
― Гололед такой куда лететь, тем более на спуске.
Ранее редакция сообщала о том, что ДТП на трассе «Новосибирск―Ленинск-Кузнецкий» унесло жизнь водителя.
Фото со страницы АСТ-54 в Телеграме
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