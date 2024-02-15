Массовое ДТП произошло на Бугринском мосту в Новосибирске

Водитель иномарки устроил массовое ДТП при спуске с Бугринского моста в Новосибирске.

По сообщению «АСТ-54 Black», в ДТП виноват водитель Nissan Note.

― Водитель Nissanа влетел во внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, который в свою очередь толкнул универсал Subaru Impreza, ― отметили в сообщении.

Известно, что в массовом ДТП пострадавших нет, однако у водителя Nissanа отсутствовала страховка.

В комментариях под постом жители Новосибирска активно начали обсуждать происшествие.

― И все-таки, шипы или липучка? ― Нет страховки — езжай автобусом. ― Гололед такой куда лететь, тем более на спуске.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП на трассе «Новосибирск―Ленинск-Кузнецкий» унесло жизнь водителя.