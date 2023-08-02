Самолет S7 Airlines прервал взлет из-за столкновения со стаей птиц

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 Airlines столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Самолет выполнял рейс №6329 «Иркутск-Якутск».

— По предварительным данным, 2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс № 6329 сообщением «Иркутск-Якутск», произошло столкновение со стаей птиц, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находилось 124 пассажира. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее редакция сообщала, что организована проверка по факту технической неисправности самолета до Новосибирска.