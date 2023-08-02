Новосибирский облизбирком зарегистрировал Травникова и Яковлева кандидатами на должность губернатора

Новосибирский облизбирком зарегистрировал кандидатов на должность Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и Романа Яковлева (КПРФ), об этом говорится в телеграм-канале избиркома. На минувшей неделе регистрацию прошли Евгений Лебедев (ЛДПР) и Владислав Плотников (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ).

Ранее, 20 июля, региональный избирком принял документы для регистрации. В том числе листы поддержки от Евгения Лебедева, 21 июля — от Владислава Плотникова, 24 июля — от Андрея Травникова, 25 июля — от Романа Яковлева.

На участие в выборах также претендовал Андрей Щукин («Коммунисты России»), однако он не подал документы с листами поддержки. Судя по проекту заседания, статус кандидата Щукин утратил.

В Новосибирской области по состоянию на 1 июля 2023 года зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек, уточнили в избиркоме.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 8,9 и 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, что выборы губернатора Новосибирской области обойдутся более чем в полмиллиарда рублей.