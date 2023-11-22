Самолет, севший в поле под Новосибирском, могут оставить зимовать

Аэробус «Уральских авиалиний», совершивший посадку в поле под Новосибирском, возможно «законсервируют» на зиму. Конечного решения еще нет. Об этом сообщает КП-Новосибирск с ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка.

Он рассказал, что только компания может решать, что будет с самолетом.

— Они решают: может ли взлететь самолет или нет, правильно ли это будет или неправильно, — отметил Олег Федорович.

Также он оценил условия для взлета «Аэробуса». По его мнению, уже в ближайшее время нужно делать взлетную полосу, если компания хочет убрать самолет с поля в этом году.

— Сейчас морозы наступают, снега нет. Это мое мнение, но я же не специалист в этом. Повторюсь, решение принимаю не я, — подчеркнул Конюк.

Ранее редакция сообщала о том, что жители района, где в поле сел Airbus, просят изменить герб.