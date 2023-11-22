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Как новосибирцы выбирают районы для жизни

  • 22/11/2023, 14:00
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Как новосибирцы выбирают районы для жизни
Могут ли отдаленные районы Новосибирска конкурировать с центральными и почему новосибирцы все чаще покупают недвижимость на периферии — в материале Infopro54.

Ничем не хуже

При покупке жилья одним из самых значимых критериев считается его расположение. Сегодня развитие происходит во всех районах Новосибирска. Современные новостройки появляются там, где еще лет 20 назад их никто не предполагал.

Как новосибирцы выбирают районы для жизниГенеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин отмечает, что построить — не проблема, проблема в дальнейшей грамотной эксплуатации построенного объекта. Эксперт считает, что застройщики в черте города иногда не задумываются о жителях, которым потом не хватает школ, детских садов, поликлиник, а из-за изношенности существующих сетей в новых домах отключают воду и отопление. Эксперт уверен, что именно поэтому новосибирцы стали чаще покупать жилье за городом, где уровень комфорта не уступает мегаполису.

— Застройщики должны в первую очередь думать о комфорте жителей. У нас, к примеру (Проекты «Светлый», «Ясный», «Французкий квартал», «Альпийский». — Ред.), построены три садика, школа, и сейчас мы проектируем еще один сад, расширили фельдшерско-акушерский пункт до полноценного медицинско-лабораторного центра с регистратурой, дневным стационаром, участковыми терапевтом и педиатром. Это принципиальная позиция: создать комфортную среду для проживания людей на нашей территории. В результате жилой район Светлый был запущен в 2010 году, но уже сегодня в нем проживают более 12 тысяч человек, — отметил он.

Как новосибирцы выбирают районы для жизниПо словам генерального директора ГК «Север», депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Вячеслава Илюхина, все больше новосибирцев понимают и ценят возможность жить ближе к природе и тишине, в экологически чистом месте.

— Сегодня можно уверенно сказать, что Пашино — спокойное, безопасное и по-настоящему благоприятное место для жизни с абсолютно уникальной семейной атмосферой. В Пашино нет дефицита социальной инфраструктуры. Достаточно мест в детских садах и школах, есть куда устроить детей. У нас работают шесть детских садов, и родители могут выбирать, в какой из них отдать малыша. Кроме того, здесь есть объекты, которых нет в большинстве районов Новосибирска. Например, Центр внешкольной работы «Пашинский», где сейчас занимаются более 3,5 тысячи ребятишек. Родители привозят сюда детей даже из других районов города.

Цены за квадраты

По данным управляющей компании RID Analytics Елены Ермолаевой, по итогам сентября 2023 года на рынке жилой недвижимости Новосибирска средняя стоимость предложения на вторичном рынке составила 110 тысяч рублей за квадратный метр и 135 тысяч за квадратный метр — на первичном рынке. Она уточнила, что на рынке новостроек рост цен за первые 9 месяцев текущего года составил 8%.

Как новосибирцы выбирают районы для жизни— Число непроданных квартир в новостройках (то есть фактическое предложение), которое неуклонно росло с осени 2021 года, в третьем квартале впервые резко сократилось — за счет существенного роста ДДУ. ПО данным Росреестра, число ДДУ в третьем квартале 2023 года выросло на 58% относительно предыдущего квартала, — отметила Елена Ермолаева.

Поскольку спрос на квадратные метры в центре всегда был и остается высоким, более доступны по цене квартиры в отдаленных районах. И это, по мнению Светланы Балаховцевой, является одним из основных преимуществ покупки недвижимости на периферии.

Как новосибирцы выбирают районы для жизниЖилой район Светлый   

Комфортный микрорайон для жизни большой и маленькой семьи, рядом с лесом и всего в 25 минутах от пл. Калинина. Район развивается с 2010 года на территории 200 га. Уже сегодня в нем проживают более 12 тысяч человек. Это фактически целый город, способный в автономном режиме обеспечивать своих жителей всем необходимым. Район состоит из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Каждый из них обладает собственной неповторимой харизмой. Новоселы смогут найти здесь свое жилье по вкусу: от просторных студий до двухуровневых квартир с террасами, есть и таунхаусы. Жилой район растет стремительно, и в перспективе население Светлого и его кварталов увеличится до 35 тысяч человек.

 

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— Для покупателей нашего города есть большой выбор предложений в спальных районах. Однокомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр в Первомайском районе можно купить по цене 3,37 млн рублей. Квартира в Октябрьском районе, площадью 23,97 «квадрата» будет стоить 4,2 млн рублей. Покупка квартиры у метро, в современном многофункциональном квартале в Центральном районе площадью 72,8 «квадрата» обойдется в 12,7 млн рублей. Разница в цене очевидна. Выбор остается за покупателем: где ему будет удобно жить и работать, — привела статистические данные эксперт.

Причем Светлана Балаховцева отмечает, что недвижимость здесь приобретается не только для жилья, но и в качестве инвестиционных вложений. Выбор зависит от цели и наличия финансов.

Вячеслав Илюхин подчеркивает, что в Пашино в основном приобретают жилье для личного проживания. Сюда активно едут молодые семьи с детьми.

— Сегодня средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Новосибирске составляет 120 тысяч рублей, в новых домах в Пашино она на 15% меньше. Это делает привлекательным приобретение жилья здесь еще и с финансовой точки зрения. Если покупателями нашего первого жилого комплекса «Крылья» были в основном пашинцы, а доля покупателей из Новосибирска и других регионов составляла всего лишь около 20%, то в ЖК «Поколение» эта цифра выросла до 70%. Люди хотят жить ближе к природе, воспитывать детей в спокойных, безопасных и экологически чистых районах. Уверен, что этот тренд усилится в ближайшие годы, — отметил Вячеслав Илюхин.

Как новосибирцы выбирают районы для жизни

«Поколение» — новый жилой комплекс в микрорайоне Пашино Калининского района. Это четыре девятиэтажных дома с современной закрытой придомовой территорией.

Здесь очень развита социальная инфраструктура, что позволяет реализовать современную концепцию «города 15-минутной доступности». Сегодня Пашино — самодостаточный микрорайон.

Экологический показатель Пашино — один из самых лучших в Новосибирске: с севера территория окружена лесными массивами и достаточно удалена от промышленных зон Новосибирска.

Первый дом «Поколения» введен в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года, ввод следующего дома комплекса ожидается уже в этом декабре.

 

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Комфорт и доступность

Когда речь заходит о балансе комфорта и стоимости жилья, все сводится к удаленности от центра, а также удобству и обеспеченности инфраструктурой. При этом, отмечают эксперты, комфорт — субъективное понятие и может различаться для каждого человека.

Риелтор агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Балахонцева подчеркивает, что в отдаленных районах города идет бурное строительство нового жилья. У покупателя появляется возможность приобрести квартиру своей мечты в новом доме, выбрать самостоятельно комфортный этаж, планировку, расположение по стороне света.

Как новосибирцы выбирают районы для жизни

По словам Светланы Балахонцевой, в новых строительных комплексах в Новосибирске предусмотрены на первых этажах здания помещения коммерческого назначения, где размещаются магазины, аптеки, салоны красоты, клубы для занятий творчеством и фитнесом. Благодаря этому жильцы микрорайонов экономят время на дорогу, экономят на транспорте и уделают больше времени общению со своей семьей, друзьями, хобби.

— 80-90% жилья выбирают женщины, и это необходимо учитывать на этапе проектирования. В доме должно быть светло и уютно, а снаружи — комфортно. Жители наших кварталов, например, могут спокойно отпускать детей гулять в парк или на детские площадки, потому что все они имеют безопасные дворы. Здесь строятся дома с размещенными на первых этажах объектами социальной и бытовой инфраструктуры. Это удобно и комфортно, — добавил Антон Рехтин.

Как новосибирцы выбирают районы для жизни

Тем не менее спор между теми, кто предпочитает жить в центре, и теми, кому больше по душе отдаленные районы, вечен — весомые аргументы есть у обеих сторон. У каждого покупателя свои причины для выбора локации жилья.

Фото предоставлено пресс-службами ГК «Север», из личного архива Е. Ермолаевой, А. Рехтина

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики : Недвижимость Рынки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость ипотека ЖК "Светлый" ЖК "Поколение"


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