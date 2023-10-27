Самолет вместо гуся: жители района, где в поле сел Airbus, просят изменить герб

Жители Убинского района предлагают изменить свой герб. Об этом сообщает «Новосибирск с огоньком» в Телеграм.

Люди требуют нарисовать на символе района белый самолет с колосьями вместо гуся.

Стоит отметить, что администрация Убинского района выпустила магниты с изображением событий и локаций аварийной посадки A320 в поле.

На одном из магнитов изображен севший самолет с надписью «Убинская земля, гостеприимная!». На другой изображен дом культуры в котором временно были размещены пассажиры.

Напомним, борт Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно приземлился на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребёнка. Никто не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Большинство пассажиров затем доставили в Омск электричкой. СК начал расследование инцидента. Позже появились сообщения о том, что двигатель не поврежден и самолет может взлететь самостоятельно.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликованы последние переговоры пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском.