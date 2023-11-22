МетроМиР обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске

Первые ГЧП-поликлиники по строительной готовности будут готовы в конце 2023 года —это две поликлиники на правом берегу №2 и №7. После монтажа оборудования они будут переданы медикам под лицензирование. Сообщил в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Плановый ввод оставшихся четырех поликлиник — 2024 год.

— Мы все понимаем сложности, которые сегодня возникают в связи с поставкой оборудования, особенно импортного. Но не меньшая сложность — это высокая ставка ЦБ, так как поликлиники строятся за счет привлечения кредитных средств и это тоже влияет на темп строительства, — добавил Андрей Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что средств на развитие ливневых канализаций не хватает в бюджете Новосибирска.