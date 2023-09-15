Самолет, севший в поле под Новосибирском, показали с высоты птичьего полета

Импровизированный аэропорт недалеко от посёлка Московка Новосибирской области показали с высоты птичьего полета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

На кадрах видео можно увидеть сам самолет и его посадочную полосу на пшеничном поле, которая больше 1 км.

Видео «Уральских авиалиний»

Напомним, 12 сентября на поле под Новосибирской совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом «Сочи-Омск». Сперва экипаж планировал посадить самолет на ближайшем аэродроме, но топлива до него не хватило. Поэтому пилоты приняли решение садить самолет в чистом поле. Одна из версий: причиной экстренной посадки самолета стали проблемы с гидросистемой.

Представители Омского аэропорта подчеркивают: решение об уходе на запасной аэродром было принято экипажем самостоятельно. Все службы Омского центра ОВД и аэропорта работали штатно. Аэропорт подготовлен к различным аварийным ситуациям воздушных судов.

Пассажиры рейса «Сочи-Омск», который совершил экстренную посадку вне аэродрома, сначала были доставлены в пункт временного содержания, а потом оперативно их отправили в Омск.

По информации ТАСС, администрация Убинского района и владелец поля планируют взыскать ущерб с авиакомпании после того, как воздушное судно уберут с места посадки.

Ранее редакция сообщала о том хрониках спасения рейса «Сочи-Омск», который сел в поле под Новосибирском.