Яндекс представил обновленный «Пэй» — сервис оплаты смартфоном

Яндекс запустил сервис для безналичной оплаты со смартфона «Пэй», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Для онлайн оплаты к приложению можно привязать карту любого отечественного банка.

В компании уточнили, что сервис позволит оплачивать товары и услуги онлайн картой любого российского банка платежной системы «Мир», платить офлайн цифровой картой Yandex Pay через NFC или QR смогут владельцы устройств на Android.

Вместе с тем, сервис хранит сведения в зашифрованном виде, а обработка данных банковских карт осуществляется по международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0.

Ранее редакция сообщала, что «Яндекс» заплатит два миллиона за отказ передать ФСБ данные о пользователях.