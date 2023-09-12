Хроники спасения рейса «Сочи-Омск» (видео)

Сегодня, 12 сентября в 09:44, самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший в направлении «Сочи-Омск», подал сигнал тревоги и ушел на аэродром в Новосибирской области.

Однако до аэродрома дотянуть не смог и совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Одна из версий аварийной посадки — отказ гидравлической системы. В поле самолет совершил посадку из-за нехватки топлива.

На пресс-конференции гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сказал, что выпущенные створки и шасси (которые не возможно было убрать), а также сильный ветер, увеличили расход топлива. Командир осознал, что, возможно, топлива будет недостаточно для посадки самолета на аэродроме.

К месту приземления были направлены оперативная и аэромобильная группы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Видео: МЧС России в Телеграм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил своему заместителю Сергею Семке и главе Убинского района Олегу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий аварийной посадки и помощи пассажирам.

— Слава богу, обошлось без жертв, пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения, — отметил Сергей Семка, выехавший на место происшествия. — Будем принимать решения по дальнейшей их транспортировке в аэропорт «Толмачёво». Районные власти оказывают всю необходимую помощь — представители администрации первыми были на месте происшествия. В данный момент с министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а также с и.о. начальника главного управления МЧС по региону выехали на место для принятия дальнейших необходимых решений.

Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в Доме культуры села Убинское.

Видео из Телеграм-канала Константина Терещенко

Администрация района отработала оперативно. Пострадавших пассажиров разместили в ДК в селе Убинское. Им было предоставлено питание и вода, медицинская помощь. По данным Минздрава области, за медицинской помощью обратился 1 человек с жалобой на артериальное давление.

—3 бригады скорой помощи прибыли на место авиапроисшествия. Также медики из Убинского и Барабинска работали в пункте временного размещения пассажиров, — пояснили в областном Минздраве. — Травмированных в результате самой экстренной посадки не было. Медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам, получившим ушибы во время эвакуации из самолета, у двух человек поднялось давление, еще одному пассажиру купировали приступ бронхиальной астмы.

Видео из Телеграм-канала Константина Терещенко

Летчик-испытатель Владимир Барсук рассказал Infopro54, что такая посадка в поле, когда остаются живы люди, редкость. Но такие посадки, по его словам, бывают.

Фото с сайта регионального отделения партии «Единая Россия»

Пассажиры рейса поблагодарили всех за организованное размещение в ДК села Убинское. Их накормили и начали отправлять до конечного пункта рейса. Также появилась информация, что пассажирам выплатят по 100 тыс рублей.

Видео с Телеграм-канала Константина Терещенко

— Только что большая часть отправилась на поезде из с. Убинское в г. Омск. Шесть человек воспользовались нашим предложением доехать до Новосибирска на автобусе, они тоже уже уехали, сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. — Напомню, на борту самолета находились 167 пассажиров, среди которых были 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В интернете также появилось фото пилотов-героев, которые посадили самолет в чистом поле (на базовом фото).

Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Белов, сообщила пресс-служба «Уральских авиалиний». Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать лётчиком, как его отец и дед.

Дед был военным штурманом и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.

Отец закончил следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154.

Второй пилот рейса – Эдуард Семёнов.

Родился 1967 года в рабочей семье. В 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» работает с 2013 года.

Экипаж самолета, следовавшего рейсом «Сочи-Омск», поблагодарили на Восточном экономическом форуме, где находится президент России Владимир Путин. В сети также появляются благодарности пилотам от граждан за такое мастерство.