Новосибирские приставы нашли похищенную отцом 1,5 года назад девочку

Новосибирские судебные приставы нашли девочку, которую отец похитил полтора года назад. Девочку передали матери. Об этом сообщает ГУФССП России по Новосибирской области.

В августе этого года объявили в розыск отца с дочерью. Суд Заельцовского района обязал 45-летнего новосибирца передать 8-летнюю дочь на воспитание ее матери.

— Ранее экс-супруги достигли мирового соглашения, в котором договорились о порядке общения отца и дочери. На очередной встрече мужчина выкрал девочку и скрылся. Это произошло полтора года назад, — говорится в сообщении.

Девочка за все время похищения не посещала ни школу, ни медучреждения. Экс-муж не выходил на связь, поэтому мать ребенка обратилась в суд. В августе этого года мама девочки получила исполнительный лист, который и предъявила судебным приставам.

Мужчина мог находиться по одному из трех адресов в Новосибирске. Но приставам удалось выявить местонахождение мужчины и они устроили засаду длинной в 3 часа.

— Понимая, что никто не выйдет, пришлось проявить сноровку, чтобы проникнуть в квартиру. Под предлогом помощи соседу удалось в нее попасть, — отметили в сообщении.

По словам приставов в комнатах было много разбросанных вещей, грязно. А сам мужчина ходил в сапогах. Экс-муж сопротивлялся и не хотел подписывать документы. Но его все же удалось ознакомить с решением суда.

— Девочка, увидев мать и тетю, обрадовалась и обняла родных, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что отец похитил дочь из детского сада в Новосибирске и увез в Иркутск.