Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на запчасти в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший год назад экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области, начали разбирать на запчасти. Снимками лайнера, на которых спецтехникой перемещают сиденья аэробуса в кузов машины, активно делятся в социальных сетях жители Убинского района.

Однако глава района опроверг информацию о «разборах».

— О том, что специалисты авиакомпании прибыли на место, где стоит самолет, я знаю. Но вот вряд ли они уже начали разбирать его, потому как из-за дождей в поле стоит вода. Вряд ли в таких условиях кто-то будет его разбирать. Возможно, работы начнутся после выходных, если дождей не будет и немного просохнет, — пояснил Infopro54 Олег Конюк.

В «Уральских авиалиниях» ответили, что внесут ясность по данному факту только на следующей неделе.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября 2023 года. Борт «Уральских авиалиний» следовал по маршруту «Сочи — Омск», но выполнил аварийную посадку на территории Новосибирской области. К счастью, 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, остались живы. Аэробус успешно перезимовал в поле, но возвращать его в летный строй перевозчик не планирует.

Ранее редакция сообщала о том, что пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, до сих пор не вернули к полетам. Чтобы прокормить семью, летчик вынужден работать грузчиком и таксистом.