Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, работает грузчиком и таксистом

Второй пилот Эдуард Семенов теперь работает грузчиком для того, чтобы прокормить семью.

Как рассказала «Базе» жена пилота, у семьи закончились накопленные деньги. Из-за этого Семенов решил устроиться на любую работу. Сейчас он попеременно таксует и работает грузчиком.

– Он надеется рано или поздно вернуться к любимой работе, – рассказала жена пилота.

Стоит отметить, что командир судна уволился из компании после инцидента, не дожидаясь окончания расследования.

Напомним, авиаинцидент произошел 12 сентября 2023 года. Борт «Уральских авиалиний» следовал по маршруту «Сочи — Омск», но выполнил аварийную посадку на территории Новосибирской области. К счастью, 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, остались живы. Аэробус успешно перезимовал в поле, но возвращать его в летный строй перевозчик не планирует.

Ранее редакция сообщала о том, что Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний» из-за самолета в поле под Новосибирском.