Самовольные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирской области

В населенных пунктах Новосибирской области электроснабжающая компания систематически выявляет незаконное размещение оптоволоконных кабелей (ВОЛС) на электросетях. Специалисты «Россети Новосибирск» почти еженедельно, в процессе инспекций линий электропередач (ЛЭП), находят в среднем около тысячи опор с несанкционированно проложенной оптикой. С начала текущего года общее количество таких нарушений превысило 15 тысяч.

В ходе недавней проверки наибольшее количество самовольных подключений ВОЛС было обнаружено в Новосибирске. В частном секторе Октябрьского и Дзержинского районов зафиксировано 322 случая нарушений со стороны недобросовестных провайдеров. Каждое такое нарушение создает реальную угрозу стабильности электроснабжения потребителей и критически важных объектов, а также затрудняет нормальную эксплуатацию энергооборудования. В первую очередь, это представляет опасность для жизни и здоровья монтажников, устанавливающих линии связи на находящихся под напряжением ЛЭП.

Нелегальный ВОЛС может спровоцировать аварийную ситуацию из-за повышенной нагрузки на опоры или перехлеста проводов связи и электропередачи. Кроме того, такое несанкционированное подключение затруднит оперативное устранение аварий сетевой организацией, поскольку будет препятствовать доступу специалистов к оборудованию.

Энергетики вновь обращаются к провайдерам с призывом соблюдать установленные правила и получать необходимые разрешения на размещение ВОЛС на опорах ЛЭП. Это позволит гарантировать безопасность и надежность функционирования электросетевого комплекса и, в то же время, законно расширять зону покрытия интернет-сети в регионе.

Для легализации самовольных подключений владельцам ВОЛС необходимо отправить запрос в электросетевую компанию, указав контактные данные и просьбу о легализации. Затем специалисты проведут совместную инвентаризацию и подготовят проект договора. Это позволит избежать рисков для электроснабжения населения и предприятий региона, а также сохранить оборудование операторов связи.