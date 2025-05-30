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Самовольные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирской области

  • 30/05/2025, 09:40
С начала текущего года общее количество таких нарушений превысило 15 тысяч

Самовольные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирской областиВ населенных пунктах Новосибирской области электроснабжающая компания систематически выявляет незаконное размещение оптоволоконных кабелей (ВОЛС) на электросетях. Специалисты «Россети Новосибирск» почти еженедельно, в процессе инспекций линий электропередач (ЛЭП), находят в среднем около тысячи опор с несанкционированно проложенной оптикой. С начала текущего года общее количество таких нарушений превысило 15 тысяч.

В ходе недавней проверки наибольшее количество самовольных подключений ВОЛС было обнаружено в Новосибирске. В частном секторе Октябрьского и Дзержинского районов зафиксировано 322 случая нарушений со стороны недобросовестных провайдеров. Каждое такое нарушение создает реальную угрозу стабильности электроснабжения потребителей и критически важных объектов, а также затрудняет нормальную эксплуатацию энергооборудования. В первую очередь, это представляет опасность для жизни и здоровья монтажников, устанавливающих линии связи на находящихся под напряжением ЛЭП.

Нелегальный ВОЛС может спровоцировать аварийную ситуацию из-за повышенной нагрузки на опоры или перехлеста проводов связи и электропередачи. Кроме того, такое несанкционированное подключение затруднит оперативное устранение аварий сетевой организацией, поскольку будет препятствовать доступу специалистов к оборудованию.

Энергетики вновь обращаются к провайдерам с призывом соблюдать установленные правила и получать необходимые разрешения на размещение ВОЛС на опорах ЛЭП. Это позволит гарантировать безопасность и надежность функционирования электросетевого комплекса и, в то же время, законно расширять зону покрытия интернет-сети в регионе.

Для легализации самовольных подключений владельцам ВОЛС необходимо отправить запрос в электросетевую компанию, указав контактные данные и просьбу о легализации. Затем специалисты проведут совместную инвентаризацию и подготовят проект договора. Это позволит избежать рисков для электроснабжения населения и предприятий региона, а также сохранить оборудование операторов связи.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Россети Новосибирск


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