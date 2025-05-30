На июньских сессиях новосибирские депутаты назначат дату выборов

Депутаты седьмого созыва регионального парламента и горсовета Новосибирска завершают свою работу. 5 июня на рассмотрение сессии Заксобрания вынесен вопрос о назначении даты выборов в восьмой созыв. Он открывает повестку дня заседания.

— Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области на 14 сентября 2025 года, — отмечается в документе.

28 мая, финализируя сессию горсовета, спикер Дмитрий Асанцев также предупредил коллег, что следующая сессия намечена на 18 июня и попросил скорректировать свои рабочие планы.

— На сессии будем назначать дату выборов, — подчеркнул он.

Напомним, на сентябрьских выборах в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах).

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о результатах праймериз «Единой России», которые определили кандидатов на выборы в региональный парламент и горсовет Новосибирска.