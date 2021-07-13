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Цифровые достижения в строительной отрасли будут представлены в работах журналистов в номинации «Свой дом» конкурса «Сибирь.ПРО»

  • 13/07/2021, 11:42
В регионах Сибири в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» увеличивается объём жилищного строительства, предоставляются субсидии на приобретение жилья определенным категориям граждан, проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня комфорта городской среды.

Новости компаний«Благоустройство городов и посёлков, рост жилищного строительства – важнейшие направления развития регионов», – сказал Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию Российской Федерации. В этой связи дополнительное внимание важно уделять сохранению темпов жилищного строительства, расширению использования технологий информационного моделирования, стимулированию применения энергоэффективных и экологичных материалов, поддержке индивидуального жилищного строительства.

В 2021 году по сравнению с предыдущим годом строительный рынок регионов Сибирского федерального округа восстанавливается достаточно высокими темпами – по этому показателю округ занимает второе место среди всех федеральных округов. В регионах Сибири в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» увеличивается объём жилищного строительства, предоставляются субсидии на приобретение жилья определенным категориям граждан, проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня комфорта городской среды.

Работы журналистов о развитии строительной отрасли в Сибирском федеральном округе принимаются в традиционной номинации «Свой дом» Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО». Победа в ней присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», развитии стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. К рассмотрению принимаются работы о возведении доступного жилья с социальной инфраструктурой, расселении аварийного фонда, поддержке индивидуального жилищного строительства.

К участию в конкурсе допускаются публикации о комплексном развитии территорий, об успешных примерах благоустройства придомовых территорий, подъездов и дворов, эффективного управления жильем, проявления гражданской инициативы, ответственности за свой дом со стороны собственников, развитии форм территориального управления. Также принимаются работы журналистов, освещающие активное внедрение цифровых технологий в строительную отрасль, в том числе инструментов дополненной реальности, интернет вещей, 3D-принтинг, машинное обучение и другое.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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