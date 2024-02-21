Самую пожилую пару снежных барсов обнаружили в Сибири

Самую пожилую пару снежных барсов обнаружили на хребте Чихачева в республике Алтай. Хораю и Гуте по 13 лет, 10 из них они вместе. За жизнью этих величественных хищников наблюдают с 2011 года. За десяток лет в семье дважды появлялись на свет котята.

— Хищников в возрасте 13 лет в дикой природе фиксировали, например, и в Монголии, но пару снежных барсов такого преклонного возраста — впервые, — заявляет National Geographic в официальном Телеграм-канале.

То, что ирбисы неразлучны столько лет, говорит о большой любви и благополучии в их семье.

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