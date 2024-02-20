«Орбита» отказалась от иска к «Спецавтохозяйству» в Новосибирске

Оренбургская компания ООО «Орбита» (Ключевой игрок мусорного рынка Оренбурга. – Ред.) обратилась с иском к МинЖКХ Новосибирской области и муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» в июне 2023 года, когда стало известно, что САХ выиграл концессию на строительство Левобережного мусорного полигона в Верх-Туле.

В октябре Арбитражный суд Новосибирской области принял решение отказать в иске «Орбите». Однако, компания подала на апелляцию. Рассмотрение дела должно было состояться 12 февраля, но истец отказался от иска. Отказ подписан директором ООО «Орбита» Александром Сергеевым. Производство по делу прекращено.

Напомним, МУП «Спецавтохозяйство» в прошлом году выиграло торги по двум мусорным концессиям на левом и правом берегу Новосибирска.

Правобережный комплекс концессионер должен ввести в эксплуатацию через 21 месяц после регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта. Левобережный — через 24 месяца. На создание левобережного комплекса деньги планирует предоставить «Российский экологический оператор». В мэрии Новосибирска сообщали, что ввод в эксплуатацию комплексов по переработке отходов намечен на IV квартал 2025 года.

Между тем в судах еще идут дела, возбужденные по искам жителей населенных пунктов, расположенных рядом с будущим правобережным полигоном. Они не согласны с таким соседством.

Кроме того, компания прошла конкурс по выбору регоператора по управлению системой утилизации ТКО в Новосибирской области на 7 лет.