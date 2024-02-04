Пополнение в семье мартышек Диана в зоопарке Новосибирска

У мартышек Диана родился детёныш в Новосибирском зоопарке. Мама не отпускает свое чадо от себя ни на шаг, а тот, в свою очередь, крепкой хваткой держится за шестерку мамы.
— Члены семьи проявляют интерес к самому младшему, — сообщает пресс-служба зоопарка.
Однако они держатся пока на расстоянии так как молодая мать может негативно отреагировать на близкий контакт.
За мартышками можно понаблюдать в павильоне «Тропический мир».
— Можно ли новосибирцам выбрать имя для нового члена семьи мартышек, — задается вопросом один из посетителей зоопарка.
Ранее редакция сообщала о том, что манулы вышли принимать солнечные ванны в Новосибирском зоопарке.
Фото с страницы Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило в «ВКонтакте»
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