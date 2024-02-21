Запретили Достоевского: составлен список книг, которые снимут с продажи из-за «пропаганды ЛГБТ*»

Российский маркетплейс «Мегамаркет» (принадлежит «Сберу») получил перечень художественной литературы, которую необходимо изъять из продажи, потому что она пропагандирует ЛГБТ*.
В пресс-службе Сбербанка отметили, что стоп-лист был сформирован ещё в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
В список попали произведения Фёдора Достоевского, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда, Чака Паланика, Владимира Сорокина, Ирвина Уэлша, Стефана Цвейга и других авторов.
— Список был собран всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках, — сообщили изданию «Ъ» в пресс-службе «Сбера».
Осенью прошлого года Верховный суд запретил в России деятельность формально несуществующего «международного общественного движения ЛГБТ», признав его экстремистским.
Ранее редакция сообщала, что книгу о девятой гвардейской дивизии презентовали в Новосибирске.
* Деятельность ЛГБТ запрещена и признана экстремистской на территории РФ.
Фото: freepik.com — senivpetro
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