Самые популярные темы реальных исповедей — о чем люди стесняются рассказывать своим близким

Найдя слушателя, они как бы перекладывают свои проблемы на его плечи. Выговорившись, они идут дальше, уже забыв об этом разговоре. А человек остается с грузом чужой тайны. Его еще и обвинят в ее разглашении. Ведь не исключено, что такой рассказчик не исповедался по дороге домой всем встреченным знакомым.

Настоящая исповедь – это не просто разговор, а анализ всего произошедшего. Человек открывает душу другу или знакомому, чтобы получить поддержку. Часто начиная такую доверительную беседу, он уже и сам понимает, где был неправ. А если еще добавить сюда и совет неравнодушного человека! Практически, выход из сложной жизненной ситуации найден.

Примеры реальных жизненных историй в формате исповеди:

Но здесь возникают сомнения, что этот собеседник может поделиться услышанным еще с кем-нибудь. Хорошо, если это не будут общие знакомые, тогда удастся избежать сплетен и осуждений. А если это рабочий коллектив или соседи? Не увольняться же и тем более не менять место жительства!

Но чтобы не попасть в такую нелепую ситуацию, лучше всего исповедаться на сайте реальных историй ispovedi.com, где такое в принципе невозможно. Читатели не знают друг друга и даже если они и встречаются в реальной жизни, то никак не могут узнать, кто из них автор присланной на сайт истории. Исповедь полностью анонимна, без регистрации и указания личных данных.

Такой возможностью воспользовалось уже огромное количество людей, написав о том, чем не могут поделиться с близким окружением. Причины самые разные. Кто-то не хочет расстраивать мать и отца, кто-то хочет скрыть от жены или мужа свои поступки, а многие просто хотят откровенного диалога. С глазу на глаз такое практически невозможно. Мешает чувство стыда и природная застенчивость.

Самые популярные темы исповедей, присланных на анонимный сайт:

Развод.

Работа.

Бизнес.

Измены.

Любовь.

Дружба.

Наследство.

Детские обиды.

Обиды на взрослых детей.

Очень много здесь женских исповедей. На свои истории они получают много самых разных комментариев. Есть здесь и здоровая критика. Если женщина изменила мужу и раскаивается в этом, спрашивает совета, как поступить правильно. Молодые мамы исповедуются о нелюбви к своему ребенку. Всем авторам помогают советы неравнодушных читателей.

Кроме того, что можно прислать свою историю, также можно почерпнуть полезную информацию и из уже опубликованных жизненных историй реальных людей. Это не только интересно, но и поучительно.

По материалам портала ispovedi.com

Изображение с сайта pixabay.com