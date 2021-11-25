Самый большой в Новосибирске ледовый каток откроют на стадионе «Спартак» 26 ноября

В Новосибирске на стадионе «Спартак» начнёт работать самый большой каток в городе. Его открытие состоится 26 ноября, сообщила пресс-служба ОАО «Стадион «Спартак»». Площадь катка составит 7280 квадратных метров. На нём смогут находиться несколько сотен посетителей одновременно даже с соблюдением социальной дистанции.

Новосибирцы при входе в здание должны будут надеть защитную маску. Также на стадионе измеряют температуру тела посетителей бесконтактным способом. Оставить вещи можно в тёплой раздевалке, где есть кабинки. На катке звучит музыка, а в тёмное время суток включают подсветку. За две недели до Нового года установят нарядную ёлку.

Как рассказала заместитель генерального директора ОАО «Стадион «Спартак» Юлия Журавская, стоимость посещения катка со своими коньками (без ограничения времени) – 120 рублей для взрослых, 70 рублей для детей до 10 лет и пенсионеров (заточка коньков – 200 рублей). Катание на коньках, принадлежащих «Спартаку», стоит 170 рублей в час для взрослых и 90 рублей в час для детей и пенсионеров.

В эксплуатации находятся два вида коньков (более 400 пар): фигурные – с 29 по 42 размер и хоккейные – с 35 по 47. Их обрабатывают антибактериальными средствами и хранят в помещении, оснащенном рециркуляторами для обеззараживания воздуха и модернизированной системой вентиляции.

В администрации стадиона отметили, что каток при сильных морозах (минус 25ºС и ниже) будет закрыт.