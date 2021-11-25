Новосибирская область снова ждет вердикт ФАС по «мусорной» концессии

— В настоящее время подготовлены допсоглашения к проекту по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов, которые направлены на рассмотрение в ФАС. После того как будет озвучена позиция антимонопольной службы, определятся дальнейшие действия по концессии, — сообщил на заседании регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, речь идет о концессии на срок 25 лет по строительству двух мусорных полигонов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год. Концессионером выступает ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), стоимость проекта в ценах 2018 года — 4,3 млрд рублей. Замгубернатора Сергей Семка уточнил, что заявление в УФАС подал концессионер.

— Кроме того, мы сейчас ведем работу по земельному участку в Верх-Туле. Там не хватило земельного участка для того, чтобы правильно рассчитать и сделать поворот дороги, ведущей к месту захоронения ТКО. Сейчас утверждена «дорожная карта» по участку. До лета 2022 года планируем все исполнить и предоставить концессионеру полный пакет земельных участков по этому полигону, — добавил Семка.

— Работа с действующей «мусорной» концессией идет уже 5 год. Федеральный закон не даст ее изменить, так как в нем четко и жестко прописан порядок внесения изменений. Особенно для концессий, в которых участвует субъект федерации. Нельзя изменить объем инвестиций, время строительства и место, где расположен объект. Это существенные параметры, — подчеркнул депутат. — Первый раз мы пытались внести изменения в концессию в 2017 году. В 2019-м разработали два допника и подписали их, но ФАС постановила их расторгнуть. Сегодня мы попали с этой концессией в патовую ситуацию. Мы много раз подсказывали правительству области, как из нее выйти: расторгаем действующее соглашение, переписываем и проводим новый конкурс. Зачем тянуть? Никакой неустойки область не должна платить, так как инвестор не может подтвердить свои затраты по проекту за прошедшие пять лет. Этот вопрос должен решать губернатор.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко скептически отнесся к очередной попытке правительства области и концессионера пересмотреть соглашение.

Министерство ЖКХ и энергетики региона в 2016 году заключило концессионное соглашение для создания и эксплуатации новых полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». В связи с несоответствием предварительно выбранного земельного участка под строительство правобережного концессионного объекта и ряда юридических и экономических обстоятельств концессионное соглашение было приостановлено.

После этого группа «ВИС» неоднократно выходила с предложением к правительству Новосибирской области начать строительство полигона и мусоросортировочного завода в Верх-Туле. Представители компании сообщали об этом СМИ. В правительстве региона этот вопрос не комментировали, говоря только о том, что «концессия заморожена, стороны находятся в процессе обсуждения».

Под строительство второго полигона сейчас рассматривается участок в районе сел Жеребцово, Плотниково. Его площадь — более 200 га. По новым правилам завод и полигон могут располагаться на участке 50 га. Как сообщала пресс-служба правительства, полигон будет построен в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к таким объектам: с применением геомембраны, обеспечивающей предупреждение проникновения в почву и грунтовые воды токсичного фильтрата, с оснащением полигона комплексом по сортировке твердых коммунальных отходов, который будет позволять отбирать полезные фракции отходов для дальнейшей их переработки, а также предотвращать попадание на полигон опасных отходов, запрещенных к захоронению. Судя по сообщению общественников (группа «ВКонтакте» «Поможем реке Издревая»), жители расположенных рядом населенных пунктов и садоводы категорически против строительства. 12 ноября в группе было размещено сообщение о том, что на месте предполагаемого полигона продолжаются изыскательские работы, а местное население не может выразить свое мнение с помощью пикетов или митингов.