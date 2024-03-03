«Сан Саныч у нас золотой»: пенсионер на собственные деньги ремонтирует сельский ДК под Новосибирском

В небольшом селе Дубровино поселился очень необычный пенсионер Александр Мурашкин. Он уже успел стать знаменитым среди сельчан и деревенской ребятни. Местные называют его Сан Санычем и безмерно уважают. Поводов для этого несколько.
― Сан Саныч у нас золотой мужик! Всегда подмечает, где и кому может помочь, а потом берет и делает. С ним наш ДК преобразился, теперь туда с радостью идет молодежь и старшее поколение. Постепенно ветхое здание превращается в современный храм культуры. Он и обычным людям помогает, особенно тем, кому это реально требуется, ― рассказывают о земляке жители Дубровино.
Особенную любовь Мурашкин завоевал после того, как взялся за самостоятельный ремонт Дома культуры.
― Как-то обратил внимание, что ребятишки в холодную погоду бегают в туалет на улицу. Принял решение: помогу. Теперь в клубе есть теплый туалет. Сначала сделал это, а затем поставил новую входную дверь, заменил оба крыльца. Рады посетители, работники клуба. Рад я, ― рассказал сельских меценат корреспондентам издания «Мошковская новь».
Добрый поступок Сан Саныча уже отметил глава района. Чиновник восхитился инициативой и трудолюбием простого пенсионера. А еще ― пожелал, чтобы таких людей в районе было как можно больше.
Фото: «Мошковская новь».
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