Автобус и 4 машины столкнулись в Новосибирске: есть пострадавшие

Днем 3 марта на улице Титова столкнулись пять транспортных средств. Пассажирский автобус протаранил три автомобиля, а затем один из них откинуло еще на одну машину.

Аварию прокомментировали в городском ГИБДД.

― Водитель-мужчина, 1975 года рождения, управляя автобусом НефАз, двигался по улице Титова и напротив дома 91 совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz. После столкновения с автомобилем Daewoo, автобус совершил столкновение с автомобилем Hyundai I30. Затем тот же автобус врезался в Волгу-3110, ― рассказали в ведомстве.

От удара Hyundai откинуло на автомобиль Toyota, которым управляла женщина.

Не смотря на массовость ДТП, все его участники отделались в основном материальным ущербом. Но не обошлось и без человеческих жертв.

― Пострадал водитель автомобиля Волга, который с места был доставлен в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, которому предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, ― добавили в ГИБДД.

В социальных сетях участники и очевидцы аварии бурно обсуждают случившееся.

― Ехал в этом автобусе. Ещё пять раз подумал про такси, но решил прокатиться. В итоге ушиб ноги, ключицы, локтевого сустава и грязный, как фиг знает кто… Летели через перекресток 70 точно, тормозной путь метров 150, ― рассказывает пассажир Александр.

Другие очевидцы тоже отмечают, что НефАЗ двигался на приличной скорости и после первого столкновения вылетел на встречку, где уже собрал другие автомобили. Волгу от удара откинуло на металлический забор.

― Да, дедушке досталось хорошо. Бабушку с мужиками вытащили через лобовое, все живы, ― поделился в комментариях в паблике АСТ54 житель Новосибирска Денис.

Чтобы извлечь из искореженной Волги пострадавшего пенсионера спасателям пришлось применять специнструмент.

Ранее редакция рассказывала о смертельном ДТП, которое произошло на трассе в Болотнинском районе.