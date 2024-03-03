Сибиряк поймал на удочку гигантскую щуку весом в 10 кг

Календарное наступление весны не мешает любителям зимней рыбалки продолжать сезон. Охотники за уловом активно бурят лунки на водоемах области и хвастаются добычей.

Так на днях, житель Новосибирской области шокировал своих родственников и друзей огромной щукой.

― Сергей Дубинин из села Веселовское на удочку поймал щуку весомоколо 10 кг. Такая удача ему подвернулась на озере Чаны, – поделились информацией корреспонденты газеты «Краснозерская Новь».

В социальных сетях люди активно начали обсуждать это рыбацкое событие.

― Дело даже не в килограммах. Чтобы щуку на Чанах, да на удочку. Это чудо. Молодец! ― Кум за мелочью не ездит! ― Знай наших!

Ранее редакция рассказывала, что с 1 марта в Новосибирской области запрещено выезжать на лед на всех видах транспорта. МЧС просит соблюдать осторожность и не нарушать правила.