Сибиряк поймал на удочку гигантскую щуку весом в 10 кг

Календарное наступление весны не мешает любителям зимней рыбалки продолжать сезон. Охотники за уловом активно бурят лунки на водоемах области и хвастаются добычей.
Так на днях, житель Новосибирской области шокировал своих родственников и друзей огромной щукой.
― Сергей Дубинин из села Веселовское на удочку поймал щуку весомоколо 10 кг. Такая удача ему подвернулась на озере Чаны, – поделились информацией корреспонденты газеты «Краснозерская Новь».
В социальных сетях люди активно начали обсуждать это рыбацкое событие.
― Дело даже не в килограммах. Чтобы щуку на Чанах, да на удочку. Это чудо. Молодец!
― Кум за мелочью не ездит!
― Знай наших!
Ранее редакция рассказывала, что с 1 марта в Новосибирской области запрещено выезжать на лед на всех видах транспорта. МЧС просит соблюдать осторожность и не нарушать правила.
Фото: «Краснозерская Новь».
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