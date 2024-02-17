Санатории Сибири стали бронировать в пять раз чаще

В этом году количество бронирований санаториев в Сибири выросло более чем в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом, сообщили эксперты Яндекс Путешествий после анализа данных по бронированиям санаториев с 1 февраля по 31 марта 2023 и 2024 годов.

Средняя стоимость ночи в санатории Сибирского федерального округа в феврале-марте этого года составляет 9 000 рублей. Планировать путешествие в Сибирь россияне начинают за 56 дней до даты поездки. Средняя продолжительность путешествия — 3 дня.

Среди ключевых причин роста популярности отдыха в санаториях аналитики сервиса считают желание подготовиться к летнему сезону с помощью оздоровительных программ и фитнеса, поиск альтернативы пляжному туризму, возможность провести отпуск или выходные недалеко от дома, и отсутствие необходимости акклиматизации.

— Россияне все больше ценят возможность провести отпуск не только для отдыха, но и для улучшения своего физического и психического состояния. Санатории предлагают широкий спектр медицинских услуг, специализированные диеты, возможности для занятий спортом и физическими упражнениями, что делает их привлекательным выбором для отдыхающих, которые решили поправить здоровье, — отмечают эксперты.

Ранее редакция сообщала, что два крупных санатория построят в Новосибирской области.