В Омске бабушка пыталась убить внука молотком

Омские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 57-летней женщины. Утром 16 февраля она напала с молотком на своего 9-летнего внука. Мальчик в момент нападения спал.

— Гражданка, находясь в квартире, в которой она проживала совместно со своей престарелой матерью и семьей сына, не менее трех ударов ударила молотком по голове своего 9-летнего внука, спавшего в это время в кровати, после чего нанесла ножевые ранения своей 87-летней матери, — сообщили в ведомстве.

Родители мальчика услышали стоны сына, забежали в комнату и отобрали молоток у бабушки. Пока они пытались оказать сыну первую помощь, бабушка схватила нож и пырнула свою мать, которая также проживает с ними. Затем попыталась покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в шею и живот.

Правоохранители задержали ее на улице.

В настоящее время пострадавшие и обвиняемая находятся в больнице. Мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и подозрение на перелом основания свода черепа.

Семья является благополучной, родители ребенка официально трудоустроены, на учетах не состоят. Отмечается, что мальчик проживал с бабушкой в одной комнате. Родители рассказали, что у них были дружеские отношения.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии». Прокуратура Кировского округа города Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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