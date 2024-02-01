Два крупных санатория построят в Новосибирской области

Количество туристов, посещающих Новосибирскую области и отдыхающих на Обском море, растет. За 11 месяцев 2023 года побережье водохранилища посетило более 500 тысяч гостей. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова. По ее словам, это стимулирует рост количества проектов по строительству гостиничных комплексов.
— На сегодняшний день у нас в работе два больших проекта на прибрежной территории. Один из них, с объёмом инвестиций 5 млрд рублей, уже размещен на сайте корпорации Туризм.РФ. Он будет расположен в Речкуновке, — уточнила Павлова.
Судя по информации, размещенной на сайте корпорации, санаторий займет 5,5 га. Здесь планируется создать четырехзвездочный комплекс на 270 номеров. При реализации проекта будет создано 750 рабочих мест. Расчетный годовой турпоток составит 23 тысячи посетителей. В проект будут включены гостиница, коттеджи и круглогодичные дома (глэмпинг), лечебное отделение (клиника), термальный комплекс, бассейны и ресторан.
— Еще одни санаторий планируется построить в Новосибирском районе. Сейчас эта инфраструктура находится в проработке, — подчеркнула Анна Павлова.
По ее словам, оба санатория рассчитаны на большой номерной фонд и будут предлагать санаторно-оздоровительные услуги. В перспективе область продолжит развивать прибрежные территорию Обского моря и пляжи.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском построят две гостиницы за 1,1 млрд рублей.
Фото базовое: Infopro54, внутри текста – скрин с проекта на сайте корпорации Туризм.РФ
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