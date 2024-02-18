На Обском море прошел фестиваль иглу

В Новосибирске на пляже «Бумеранг» прошел фестиваль иглу «Город эскимосов». Участники не побоялись крепкого мороза и приехали на берег проявить свои снежностроительные навыки.
Из-за холода было решено строить «домики» на протяжении 1,5 километров по береговой линии.
Для замерзших сибиряков были подготовлены пункты обогрева на краю площадки. В каждом пункте могли укрыться порядка 20 человек.
По словам организаторов, фору многим командам дала группа пенсионеров из «Бывалых геологов». Все из-за того, что они участвуют в возведении снежных домов каждый год.
Ранее редакция сообщала о том, что самым массовым мероприятием на каникулах стал фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб».
Фото со страницы вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в Телеграм.
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