Санаторий «Рассвет» организует страшно опасные каникулы в «Трансильвании»

Учебный год только начался, но школьники уже мечтают о каникулах. Пока осенних. Пусть они совсем короткие — всего неделю, но даже за это время можно отлично отдохнуть и зарядиться энергией на вторую четверть.

В санатории «Рассвет» приготовили сногсшибательно интересную программу осенних каникул, ориентированную на школьников — Hotel Transylvania.

С 28 октября по 6 ноября санаторий «Рассвет» преобразится в мистический отель «Трансильвания». Юных гостей ждут любознательная и таинственная дочь вампира Дракулы Мэвис и ее друзья, которые приглашают отправиться в страшно опасное путешествие. Ребятам предстоит пройти ряд испытаний, чтобы стать вампирами и попасть в мир монстров. Все гости отеля побывают в гостях у человека-невидимки, который оставил им тайное послание. Узнают, какую тайну хранит Франкенштейн, а также встретят на своем пути Ведьму, Скелета, Оборотня и Зомби.

В дни осенних каникул гостей ждут ужасно страшные вечеринки, празднование Хэллоуина, мастер-классы с Ведьмой, а также командные испытания за титул «Вампир. Мир тьмы».

Кроме развлечений юные гости (а также их родители) могут пройти комплекс медицинских и реабилитационных процедур. Если ребенок будет полностью увлечен сказочным действом, то родители могут потратить все время на себя и отлично отдохнуть.

Кстати, в санатории «Рассвет» вы можете оформить путевку в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса. Рассрочку можно получить на 6-10 месяцев. До 29 декабря на некоторые медицинские программы можно получить дополнительную скидку — 10%.

Подробности о покупке билета в «Трансильванию» в дни школьных каникул по телефону: 8 (800) 250-69-19

Санаторий Рассвет в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область,

г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19

Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,

ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8-983-300-09-95

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Фото pexels.com и пресс-службы санатория