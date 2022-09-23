Референдум по Донбассу пройдет и в Новосибирске

В ходе референдума, посвященного присоединению территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России, могут принять участие находящиеся в настоящее время в Новосибирске жители этих регионов. Об этом сообщают в Новосибирском облизбиркоме.

— Новосибирский облизбирком в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям республик и областей по организации участков для голосования их граждан на территории региона, — говорится в заявлении пресс-службы избирательной комиссии. — Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации

В период с 23 по 26 сентября проголосовать можно будет вне помещения для голосования, 27 сентября — в зарубежных участковых комиссиях своих областей:

— ЛНР и Херсонская область: ул. Романова, 23 (центр молодежи «Альтаир»),

— ДНР и Запорожская область: Красный проспект, 72 (Авиаколледж).

Как сообщают в избирательной комиссии, для участия в голосовании необходим паспорт или иной документ, подтверждающий проживание на территории, по поводу которой проходит голосование, до прибытия в Россию.

О начале референдума и его датах объявили 20 сентября глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Херсонской области Владимир Сальдо и глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Напомним, что спецоперация на территории Донбасса и Украины началась 24 февраля с соответствующего заявления, президента России Владимира Путина, которое на территории Новосибирской области поддержали основные политические организации. В конце мая за Новосибирской областью в качестве подшефного был закреплен Беловодский район ЛНР, а позже — район Мариуполя.

22 сентября на территории Российской Федерации президент объявил частичную мобилизацию.

Ранее редакция сообщала о планах мэрии Новосибирска присвоить городским улицам имена героев Донбасса.