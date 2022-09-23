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Параллельный импорт сдерживает рост цен

  • 23/09/2022, 14:11
параллельный импорт, инфляция
Годовая инфляция в Новосибирской области замедляется четвертый месяц подряд. На нее повлияли не только сезонные факторы.

Продукты питания сыграли на понижение

В августе показатель инфляции в Новосибирской области составил 13,4%. При этом темпы роста цен в регионе оставались ниже, чем по Сибири (15,64%) и в целом по России (14,3%). Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

цена на хлеб

В новосибирском Минсельхозе увидели предпосылки для снижения цен на хлеб

В регионе расширилось предложение продуктов в некоторых сегментах продовольственного рынка. Это в основном и сдерживало рост цен: инфляция в годовом выражении снизилась с 18,12% до 15,85%. Например, в Новосибирской области собрали больше картофеля — местные аграрии увеличили площадь посадки. Дополнительно повлияли благоприятные природные условия. В итоге цены на картофель снизились в годовом выражении. Расширилась география поставок импортных фруктов. Кроме того, сказалось укрепление рубля во втором квартале. Из-за этого замедлился рост цен на бананы и груши, а также подешевели в годовом выражении яблоки и лимоны.

— На инфляцию в Новосибирской области, конечно, повлияли не только сбор картофеля и поставки импортных фруктов. Были и другие факторы. Например, прошлогодний рекордный урожай зерновых в нашем регионе и экспортные ограничения привели в этом году к существенным запасам зерна. Сырья стало больше, и затраты местных птицефабрик на компоненты кормов снизились. Это в свою очередь снизило годовые темпы роста цен на мясо птиц, — подчеркнул эксперт Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко.

Кроме того, по данным Сибирского ГУ ЦБ, региональные сельскохозяйственные предприятия нарастили производственные мощности, что привело к увеличению предложения мяса птицы и снижению годовых темпов прироста цен на него.

— На динамику цен дополнительное влияние оказало уменьшение издержек птицефабрик на корма в условиях замедления роста цен на зерно. Рекордный урожай зерновых культур в области в прошлом году и экспортные ограничения привели к формированию в текущем году более высоких запасов зерна у сельхозпроизводителей. Увеличение предложения сырья обусловило снижение затрат региональных зернопереработчиков на компоненты кормов для сельскохозяйственных птиц, — комментируют эксперты Сибирского ГУ ЦБ.

Напомним, ранее глава Минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко говорил о том, что появились предпосылки для снижения цен на хлеб.

Отложили покупки

В сегменте непродовольственных товаров уменьшились годовые темпы роста цен на легковые автомобили, смартфоны и электроинструменты. На это повлияла низкая потребительская активность и снижающиеся ценовые ожидания предприятий на фоне укрепления рубля в предыдущие месяцы. Общее снижение годовых темпов инфляции по этому сегменту — с 14,73% до 13,50%.

параллельный импорт

Предприниматели не видят разницы между контрафактом и параллельным импортом?

— Охлаждение потребительской активности, а также уменьшение ценовых ожиданий предприятий на фоне укрепление рубля во втором квартале по-прежнему являются основными причинами уменьшения годовых темпов прироста цен по широкому кругу непродовольственных товаров — легковых автомобилей, смартфонов, электроинструментов. Отчасти замедление годового роста цен на данные товары обусловлено увеличением предложения по мере постепенного налаживания каналов параллельного импорта, — комментируют в Сибирском ГУ ЦБ.

Экспортные ограничения продолжали влиять на расширение предложения моторного топлива, древесины и продуктов ее переработки на внутреннем рынке. Это привело к тому, что в августе годовой рост цен на моторное топливо продолжил замедляться, а снижение цен на пиломатериалы ускорилось. Уменьшение годовых темпов прироста цен на мебель произошло из-за снижения затрат на производство в условиях расширения предложения и удешевления сырья (в первую очередь, пиломатериалов).

Опрошенные Infopro54 эксперты также говорят о росте поставок через параллельным импорт в Новосибирскую области и регионы Сибири. Речь идет о товарах народного потребления, бытовой, компьютерной технике, а также автомобилях.

Авиабилеты скорректировали динамику

Что касается услуг, то в августе годовой темп прироста цен на услуги замедлился с 8,97% до 7,65%. Существенный вклад в замедление роста цен на услуги внесла динамика цен авиабилетов.

— В августе крупная авиакомпания в рамках акции заметно снизила цену на перелеты в московском направлении. Другие авиакомпании, присутствующие на региональном рынке, для сохранения заполняемости рейсов также скорректировали ценовую политику. В результат авиабилеты в регионе подешевели в годовом выражении, — констатировали в  Сибирском ГУ ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

 

Ранее редакция сообщала, что сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов. 

Иллюстрация из пресс-релиза Сибирского ГУ ЦБ

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на авиабилеты рост цен Параллельный импорт инфляция


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