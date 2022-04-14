Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Что делать, когда впереди рабочий или учебный день, а вставать ну никак не хочется. Солнце коварно будит по утрам и настраивает совсем не на деловой лад. Начинает напрягать поездка в пробке в машине, толчея в час пик в метро. Не помогает самый вкусный кофе с кусочком любимого торта, которым ты решаешься себя побаловать, отодвинув мысли о фигуре и приближающемся лете. Не помогает встреча с друзьями и родственниками. Одним словом, на лицо диагноз — «весенняя депрессия».

Как привести нервы в порядок, отдохнуть от повседневной текучки, если нет возможности выехать на отдых за рубеж? По самым разным причинам: закрыты аэропорты, нет возможности надолго оставить бизнес… Самое грамотное решение — туры выходного дня. В санатории «Рассвет» уже сформирована целая подборка этого варианта отдыха, рассчитанная на разные вкусы и предпочтения гостей.

Итак, изучим их подробнее.

«СПА-уикенд»

Он включает в себя заезд на период от 2 суток в любой день недели, трехразовое питание по системе «шведский стол». Программа позволяет расслабиться на полную катушку: йога или фитнес, бассейн, сауна, релакс-массаж, расслабляющие ванны, спелеотерапия, сеанс в спа-капсуле, уходовые маски. Ваши нервы вам точно скажут спасибо, а все вокруг заиграет яркими красками!

«Дни здоровья»

Если вам необходимо сбросить тонус и негатив, заработанный в общении с клиентами, сотрудниками, руководством, то вам подойдет именно эта программа. Физическая нагрузка, расслабляющие процедуры, бассейн, кедровая фитопаробочка с фиточаем, прокат инвентаря по сезону. Переключение из думающего в спортивно-отдыхательный режим пройдет удачно.

«Активный отдых»

Это еще одна возможность укрепить организм и сбросить пару лишних килограммов. В программу входят бассейн, йога, фитнес-плот, тренажерный зал и фитотерапия. Кроме того, вам просто показаны прогулки на свежем воздухе. Весенние запахи просыпающегося леса, в котором расположен санаторий, будоражат кровь и добавляют энергии.

«Релакс»

Эта программа подходит для тех, кому «все надоело» и кто «срочно хочет в отпуск». Основа программы — лечебно-оздоровительный комплекс, направленный на повышение жизненного тонуса, формирование стрессоустойчивости, снятие эмоционального напряжения.

«Романтические выходные»

Весна — время, когда легко вспыхивают романтические чувства, которые могут перерасти в историю длиною в жизнь. Прекрасная возможность провести выходные со своей второй половинкой в комфортной обстановке за городом. В программу для влюбленных включено не только проживание в номере высокого уровня комфорта, но и специальная программа в спа-центре. В санатории разработали два предложения для гостей-романтиков. В первое спа-меню включен хаммам, джакузи, арабский пенный массаж. Во второе — японская баня, расслабляющий oil-массаж, а также массаж головы и стоп. Завершает обе программы чаепитие.

Выбор огромен! Главное, было бы желание отрешиться от городской суеты.

До 15 апреля путевку можно купить по программе кешбэка, то есть вернуть на карту 20% от ее стоимости. Даты проживания в санатории по оплаченной путевке должны быть в период с 15 марта по 30 июня 2022 года. При желании можно чередовать программы в разные выходные дни. По оценкам экспертов, такой регулярный отдых даст заряд бодрости на всю рабочую неделю, позволит поддерживать организм в тонусе и добавит позитива в жизнь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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