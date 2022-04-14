Рекламодателям

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

  • 14/04/2022, 13:35
новости бизнеса
Самые лучшие предложения для тех, кто хочет провести уикенд с пользой.

Что делать, когда впереди рабочий или учебный день, а вставать ну никак не хочется. Солнце коварно будит по утрам и настраивает совсем не на деловой лад. Начинает напрягать поездка в пробке в машине, толчея в час пик в метро. Не помогает самый вкусный кофе с кусочком любимого торта, которым ты решаешься себя побаловать, отодвинув мысли о фигуре и приближающемся лете. Не помогает встреча с друзьями и родственниками. Одним словом, на лицо диагноз — «весенняя депрессия».

Как привести нервы в порядок, отдохнуть от повседневной текучки, если нет возможности выехать на отдых за рубеж? По самым разным причинам: закрыты аэропорты, нет возможности надолго оставить бизнес… Самое грамотное решение — туры выходного дня. В санатории «Рассвет» уже сформирована целая подборка этого варианта отдыха, рассчитанная на разные вкусы и предпочтения гостей.

Итак, изучим их подробнее.

«СПА-уикенд»

Он включает в себя заезд на период от 2 суток в любой день недели, трехразовое питание по системе «шведский стол». Программа позволяет расслабиться на полную катушку: йога или фитнес, бассейн, сауна, релакс-массаж, расслабляющие ванны, спелеотерапия, сеанс в спа-капсуле, уходовые маски. Ваши нервы вам точно скажут спасибо, а все вокруг заиграет яркими красками!

новости бизнеса

«Дни здоровья»

Если вам необходимо сбросить тонус и негатив, заработанный в общении с клиентами, сотрудниками, руководством, то вам подойдет именно эта программа. Физическая нагрузка, расслабляющие процедуры, бассейн, кедровая фитопаробочка с фиточаем, прокат инвентаря по сезону. Переключение из думающего в спортивно-отдыхательный режим пройдет удачно.

новости бизнеса

«Активный отдых»

Это еще одна возможность укрепить организм и сбросить пару лишних килограммов. В программу входят бассейн, йога, фитнес-плот, тренажерный зал и фитотерапия. Кроме того, вам просто показаны прогулки на свежем воздухе. Весенние запахи просыпающегося леса, в котором расположен санаторий, будоражат кровь и добавляют энергии.

новости бизнеса

«Релакс»

Эта программа подходит для тех, кому «все надоело» и кто «срочно хочет в отпуск». Основа программы — лечебно-оздоровительный комплекс, направленный на повышение жизненного тонуса, формирование стрессоустойчивости, снятие эмоционального напряжения.

новости бизнеса

«Романтические выходные»

Весна — время, когда легко вспыхивают романтические чувства, которые могут перерасти в историю длиною в жизнь. Прекрасная возможность провести выходные со своей второй половинкой в комфортной обстановке за городом. В программу для влюбленных включено не только проживание в номере высокого уровня комфорта, но и специальная программа в спа-центре. В санатории разработали два предложения для гостей-романтиков. В первое спа-меню включен хаммам, джакузи, арабский пенный массаж. Во второе — японская баня, расслабляющий oil-массаж, а также массаж головы и стоп. Завершает обе программы чаепитие.

новости бизнеса

Выбор огромен! Главное, было бы желание отрешиться от городской суеты.

До 15 апреля путевку можно купить по программе кешбэка, то есть вернуть на карту 20% от ее стоимости. Даты проживания в санатории по оплаченной путевке должны быть в период с 15 марта по 30 июня 2022 года. При желании можно чередовать программы в разные выходные дни. По оценкам экспертов, такой регулярный отдых даст заряд бодрости на всю рабочую неделю, позволит поддерживать организм в тонусе и добавит позитива в жизнь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Санаторий в Бердске:
Адрес: 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19
Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8-983-300-09-95

 

Рекламный материалФото предоставлено пресс-службой компании

1 072

Рубрики : Туризм

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СПА-программы Санаторий Рассвет релакс отдых оздоровление


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

Подавляющие ее реагенты не поспевают за стройплощадками и автолюбителями.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

Теперь получателям нужно доказать, что размер среднедушевого дохода их семьи не превышает прожиточного минимума.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Пока инвестор запустил складской комплекс для продукции.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Застройщики «кинули» более 180 покупателей квартир, а также поставщиков стройматериалов. Сами дольщики просят помощи у властей в достройке домов.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

14/04/2022, 16:09

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

14/04/2022, 14:16

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

14/04/2022, 14:10

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

14/04/2022, 11:34
Популярное

Худеем правильно: как бороться с побочными эффектами похудения

14/04/2022, 13:57

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

13/04/2022, 16:54

В России хотят ввести акциз на сахаросодержащие напитки

13/04/2022, 14:57

В конце лета ФМБА начнет пострегистрационные исследования вакцины «Конвасэл»

13/04/2022, 12:32

В России на три года продлят действие истекающих водительских прав

13/04/2022, 10:53

AliExpress переходит на локальное мобильное приложение

12/04/2022, 16:49

Электроэнцефалография сна у детей: раннее выявление патологий

12/04/2022, 14:37

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса по программе ЦБ на 9,5 млрд рублей

14/04/2022, 15:55

Банк «Левобережный» предоставляет скидки по банковским гарантиям МСБ

14/04/2022, 15:48

ВТБ резко снизил ставки по ипотеке

14/04/2022, 14:00

ВТБ финансирует строительство жилых домов во «Французском квартале»

13/04/2022, 16:26

Банк Уралсиб в Новосибирске провел клиентский прием

13/04/2022, 11:11

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

На Западно-Сибирской железной дороге резко выросли объемы погрузки

Финансы

новости Новосибирска

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ВТБ в первом квартале на 20% увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Политика

новости Новосибирска

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Экс-депутат ушел в вице-губернаторы, глава минкульта — в образование

Михаил Мишустин предложил Новосибирску проработать вопрос о финансировании метро на возвратной основе

Недвижимость

новости бизнеса

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Новосибирская область будет работать с ДОМ.РФ по строительству арендного жилья

«ДОМ.РФ Девелопмент» построит малоэтажный квартал под Новосибирском

Технологии

новости Новосибирска

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

В новосибирском вузе придумали как сделать электровелосипед легче и с бОльшим запасом хода

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Борщевой набор потеснил по популярности соль и сахар

Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

Транспорт

новости Новосибирска

Около села Раздольное появится двухуровневая развязка

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Искитимский муниципальный перевозчик вошел в конкурсное производство

На улицах Новосибирска появились самокаты второго оператора

Спрос на автомобили может начать восстанавливаться в мае

Медицина

новости Новосибирска

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Минздрав опубликовал инструкцию к назальной вакцине от коронавируса

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

Новости Новосибирска

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Общество

новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

В появлении новых обманутых дольщиков могут быть виноваты банки

Новосибирцам предложили сдать просроченные лекарства

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска