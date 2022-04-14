Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для россиян

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в российской IT-компании.

Отмечается, что сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.

Как рассказал собеседник издания, о том, что библиотека шрифтов Monotype недоступна для пользователей в России, стало известно 11 апреля. Он допустил, что доступ мог быть закрыт и раньше. Официальных уведомлений об этом в его компании не получали.

Шрифт Times New Roman был разработан в 1932 типографом Стэнли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом. Он использовался в газете The Times, что позволило повысить удобочитаемость и сэкономить больше пространства. До 2007 года шрифт использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft.

Шрифт обрел популярность. В частности, он используется в официальной документации Госдепартамента США и Министерством обороны России.