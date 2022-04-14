Как выбрать диски для автомобиля и не пожалеть об этом

И пусть они хоть тысячу раз красивые и стильные, первое на что необходимо обращать внимание при подборе — правильные параметры.
В теории колёсные диски могут служить столько же, сколько и машина. Однако, реальность такова, что менять их приходится через каждые 3 — 5 лет. От чего так происходит? Причиной тому самые разные факторы:
Любовь к зимнему дрифтингу также может изрядно потрепать не только диски, но и шины. Попадание снега в зону контакта шин и дисков, как правило, приводит к выходу из строя всего колеса целиком. Хорошо, если водитель соблюдает скоростной режим и осторожность. В противном случае подобная поломка сулит серьёзную опасность для жизни и здоровья.
Не всегда «родные» диски доступны к покупке тогда, когда это действительно требуется. Да и стоимость их подчас «кусается». В таком случае автомобилисту приходится искать компромисс и выбирать продукцию сторонних производителей. При этом ориентироваться приходиться на:
Максимальная нагрузка и форма крепёжных отверстий тоже не получится игнорировать при подборе колёсных дисков. Первый параметр высчитывается по формуле — масса машины с учётом веса водителя, пассажиров, топлива и груза делённая на четыре. Затем добавляют запас прочности не менее 25%.
Существует три вида автомобильных дисков — штампованные, литые и кованые. У каждого из них есть свои особенности, которые важно учитывать при покупке.
Самые бюджетные и доступные. Обычно они входят в стартовую комплектацию. Обладают непритязательным дизайном и отличаются недорогими материалами. Производятся путём штамповки и сварки. Такие диски имеют большую массу, а при сильном ударе легко подвергаются деформации.
Изготавливают из алюминия методом заливки расплавленного металла в специальные формы. Они гораздо прочнее и легче своих штампованных собратьев. Но в случае повышенного воздействия внешних факторов могут просто расколоться. По гораздо более привлекательным ценам можно купить литье в Новосибирске буквально за пару кликов.
Получаются диски лёгкими и прочными. Способными выдержать сильный удар и остаться целыми и невредимыми. Однако для того, чтобы получить такой результат требуется потратить много усилий. Именно по этой причине стоят они недёшево. Производят изделия методом горячей штамповки, многократного прессования и обработки на металлорежущем аппарате.
Безопасность автомобиля и его пассажиров зависит не только от квалификации водителя, но и от качества запчастей, которые последний приобретает. Колёсные диски играют не последнюю скрипку в этом оркестре.
Если хочется премиального качества вкупе со стильным внешним видом, выбирают кованые. Людям со средним и невысоким уровнем достатка подойдут литые и штампованные. Главное, каждый раз руководствоваться не ценой, а соображениями здравого смысла.
Фото с сайта BAIKAL WHEELS
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