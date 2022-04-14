Как выбрать диски для автомобиля и не пожалеть об этом

И пусть они хоть тысячу раз красивые и стильные, первое на что необходимо обращать внимание при подборе — правильные параметры.

Насколько часто требуется замена дисков?

В теории колёсные диски могут служить столько же, сколько и машина. Однако, реальность такова, что менять их приходится через каждые 3 — 5 лет. От чего так происходит? Причиной тому самые разные факторы:

ямы на дорогах;

сильные удары;

коррозия металла;

частая перебортировка;

повреждения ниппеля.

Любовь к зимнему дрифтингу также может изрядно потрепать не только диски, но и шины. Попадание снега в зону контакта шин и дисков, как правило, приводит к выходу из строя всего колеса целиком. Хорошо, если водитель соблюдает скоростной режим и осторожность. В противном случае подобная поломка сулит серьёзную опасность для жизни и здоровья.

Как выбрать диски для автомобиля правильно?

Не всегда «родные» диски доступны к покупке тогда, когда это действительно требуется. Да и стоимость их подчас «кусается». В таком случае автомобилисту приходится искать компромисс и выбирать продукцию сторонних производителей. При этом ориентироваться приходиться на:

Диаметр. Допустимые параметры указывают в инструкции по эксплуатации авто и выходить за их пределы не разрешается.

Ширина. Определяется исходя из аксиомы — посадочный размер должен быть на четверть меньше ширины протектора.

Крепёжные отверстия. Здесь важно количество болтов расстояние до центра ступицы, куда надевают колесо.

Вылет. Расстояние от середины обода до плоскости, которая прилегает к ступице транспортного средства.

Диаметр посадочного отверстия. Маркируется литерами D или Dia.

Максимальная нагрузка и форма крепёжных отверстий тоже не получится игнорировать при подборе колёсных дисков. Первый параметр высчитывается по формуле — масса машины с учётом веса водителя, пассажиров, топлива и груза делённая на четыре. Затем добавляют запас прочности не менее 25%.

Какие бывают диски и на чём лучше остановить свой выбор?

Существует три вида автомобильных дисков — штампованные, литые и кованые. У каждого из них есть свои особенности, которые важно учитывать при покупке.

Штампованные

Самые бюджетные и доступные. Обычно они входят в стартовую комплектацию. Обладают непритязательным дизайном и отличаются недорогими материалами. Производятся путём штамповки и сварки. Такие диски имеют большую массу, а при сильном ударе легко подвергаются деформации.

Литые

Изготавливают из алюминия методом заливки расплавленного металла в специальные формы. Они гораздо прочнее и легче своих штампованных собратьев. Но в случае повышенного воздействия внешних факторов могут просто расколоться. По гораздо более привлекательным ценам можно купить литье в Новосибирске буквально за пару кликов.

Кованые

Получаются диски лёгкими и прочными. Способными выдержать сильный удар и остаться целыми и невредимыми. Однако для того, чтобы получить такой результат требуется потратить много усилий. Именно по этой причине стоят они недёшево. Производят изделия методом горячей штамповки, многократного прессования и обработки на металлорежущем аппарате.

Подведём итоги

Безопасность автомобиля и его пассажиров зависит не только от квалификации водителя, но и от качества запчастей, которые последний приобретает. Колёсные диски играют не последнюю скрипку в этом оркестре.

Если хочется премиального качества вкупе со стильным внешним видом, выбирают кованые. Людям со средним и невысоким уровнем достатка подойдут литые и штампованные. Главное, каждый раз руководствоваться не ценой, а соображениями здравого смысла.