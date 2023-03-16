Санаторий «Рассвет» приглашает на день рождения Чебурашки

Весенние каникулы не за горами. Самая сложная и длинная четверть позади, до конца учебного года осталось совсем немного. Однако часто дети именно в конце зимы–начале весны истощены, у них заканчивается запас бодрости. Как пережить этот период без потерь? Выход есть — радикально поменять обстановку и отправиться в санаторий «Рассвет», где можно «перезагрузиться» вместе с ребенком. Тем более что во время весенних каникул в здравнице организуется программа «Ушастые каникулы», и дети могут погрузиться в увлекательный игровой процесс в компании с персонажами мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену.

— В этом году мы предлагаем массу разнообразных занятий для детей всех возрастов. В нашей программе предусмотрены увлекательные творческие мастер-классы, конкурсы и многое другое. Дети смогут получить новые навыки, наладить дружеские отношения и просто отлично провести время в приятной обстановке, — рассказал врач-педиатр санатория «Рассвет» Иван Хохлов.

По его словам, недостатка в детских развлечениях в этот период не будет. Команда аниматоров перевоплотится в героев любимого мультфильма, и юные гости здравницы вместе с ними отпразднуют день рождения Чебурашки. Старушка Шапокляк как всегда будет пытаться помешать празднику и устроит непроходимые испытания для детей. Кроме того, для юных гостей в санатории организованы кулинарные мастер-классы, зажигательные вечеринки и многое другое.

— Поверьте, что дети будут в восторге от наших каникул и запомнят их на всю жизнь! — заверили в санатории.

Чтобы совместить приятное с полезным, юные гости могут укрепить здоровье и повысить иммунитет по детской оздоровительной программе «Неболейка». Лечение и профилактику по ней могут получить дети от 3 до 13 лет. Программа проходит в виде увлекательного квеста с зарабатыванием бонусов и получением призов от Белки-Умелки. Специалисты санатория индивидуально подходят к каждому ребенку, учитывая особенности их организма, за счет чего программа максимально эффективна.

Отдыхая вместе с ребенком, родителям тоже хочется расслабиться и заняться своим здоровьем. В санатории «Рассвет» можно посетить бассейн, массаж и разнообразные медицинские услуги, на которые в течение года обычно не хватает времени. Добавим к этому красивый пейзаж, свежий воздух и высокий уровень сервиса санатория «Рассвет». Таким образом загородная атмосфера поможет всей семье отдохнуть от городской суеты и набраться сил.

Акция действует с 22 по 30 марта.

Подробности о покупке путевок на программу «Ушастые каникулы» можно узнать по телефону 8 (800) 250-69-19.

Кроме того, в санатории «Рассвет» можно оформить путевку в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса. Рассрочку можно получить на 6-10 месяцев.

Напомним, санаторий «Рассвет» расположен в городе Бердске — в экологически чистой местности, вдали от шумных автомобильных трасс. Категория санатория — 4 звезды.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото с сайта санатория «Рассвет»