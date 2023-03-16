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Плесень на хлебе может быть смертельно опасной

  • 16/03/2023, 16:00
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Плесень на хлебе может быть смертельно опасной
Особенно для детей, беременных женщин и людей со слабым иммунитетом.

Специалисты предупредили о смертельной опасности употребления в пищу плесневелых продуктов, пишет издание The Sun, ссылаясь на врачей.

Например, хлеб, пораженный плесенью, они рекомендовали сразу выбрасывать, а не срезать с него пораженные плесенью участки, чтобы потом съесть.

По словам экспертов, некоторые виды плесени способны вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием, а также иногда плесень производит микотоксины — ядовитые вещества, провоцирующие развитие болезней.

Согласно данным исследования, чаще всех рискуют заболеть пожилые люди, дети, беременные женщины и люди со слабым иммунитетом.

Специалисты агентства по пищевым стандартам (FSA) утверждают, что на заплесневелом хлебе может быть несколько разных видов грибка. При этом, если плесень поражает верхушку продукта, то она может распространяться и вглубь пористой пищи.

— Как правило, колония плесени диаметром сантиметр на поверхности также проникает на сантиметр вглубь пищи, — подчеркнул эксперт по плесени доктор Патрик Хикки.

Опасность плесени в том, что она, в отличие от бактерий, не вызывает внезапного пищевого отравления. Однако воздействие некоторых пищевых микотоксинов может быть быстрым и острым.

— Если человек съест большое количество токсичной плесени, у него могут развиться желудочно-кишечное расстройство, печеночная или почечная недостаточность. Это смертельно опасно, — предостерег Хикки.

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Фото: freepik.com

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Теги : плесень на хлебе опасно для здоровья


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