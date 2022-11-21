Санаторий «Рассвет»: скидка за раннее бронирование

Внутренний туризм в последние годы переживает в России настоящий ренессанс. Спрос на отдых в санаториях постоянно растет. Сейчас для того, чтобы отдохнуть в удобное для вас время — когда выпадает отпуск, школьные каникулы — лучше позаботиться о резервировании путевки и номера заранее. В санатории «Рассвет» вы при этом можете не только выбрать нужный вам номер, но и получить приятный бонус — скидку 10% в рамках акции «Раннее бронирование».

Условия акции:

— путевку необходимо приобрести за 60 дней до даты поездки и более (скидка не распространяется на 21-24 февраля, 5-9 марта, 1-11 мая, июль);

— нужно внести 100%-ную предоплату в течение 5 дней с даты бронирования.

Кстати, с 31 декабря по 10 января в санатории также действует 5% скидка для повторных гостей, именинников и пенсионеров (скидки не суммируются с другими акциями и скидками компании).

Напомним, санаторий «Рассвет» расположен в городе Бердске в экологически чистой местности, вдали от шумных автомобильных трасс. Категория санатория — 4 звезды. В зависимости от бюджета можно выбрать проживание в номерах с разным уровнем комфорта: от небольших номеров эконом-класса до роскошных люксов и апартаментов.

Конкурентным преимуществом санатория является медико-диагностическое отделение с современным оборудованием, а также большой спектр предложений реабилитационных и оздоровительных санаторно-курортных программ. Кроме того, в «Рассвете» созданы великолепные условия для отдыха выходного дня: работает SPA-центр, бассейн, сауна, хаммам и японская баня. Для отдыхающих разработаны культурно-развлекательные программы.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото с сайта «Санаторий Рассвет»