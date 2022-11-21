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Культура Новосибирска подключится к федеральным нацпроектам

  • 21/11/2022, 16:46
Автор:
учреждения культуры Новосибирска
Собственных и областных средств, чтобы капитально привести в порядок культурные учреждения, городу может не хватить.

Мэрия Новосибирска со следующего года собирается участвовать в федеральных программах по «культурной линии». Об этом вице-мэр Анна Терешкова сообщила в ходе заседания комиссии горсовета по культуре, спорту и молодёжной политике.

В части ремонтов сильное недофинасирование, сообщает вице-мэр. Мы сейчас пытаемся войти во все федеральные проекты, например, федеральный проект по реконструкции двух школ, ремонта входной зоны ДК Приморский. Мы держим пальцы, чтобы попасть на реконструкцию в следующий год. Есть все предпосылки. Надеюсь, что сегодня мы с Ириной Сергеевной (Соловьёвой, начальник управления культуры мэрии. — Ред.) пойдём к Ирине Мануйловой (Вице-губернатор. — Ред.) это обсуждать, чтобы на следующий год наши школы попадали в федеральную программу реконструкции.

Что касается собственных средств, то их нехватку отметила и депутат Светлана Каверзина.

Для учреждений допобразования департамента культуры мы закладываем 4,5 млн на текущий ремонт и на «взрослые» учреждения культуры 8 млн, цитирует депутат пункты проекта городского бюджета на предстоящий год. Катастрофически мало. Давайте искать резервы. Приобрели рояль за 3 млн, и он стоит (На фото. Ред.) в таком убитом зале детской школы искусств, что просто обнять и плакать.

По мнению Анны Терешковой, наряду с федералами, неплохой финансовый ресурс, в том числе для культурных учреждений, представляет и область.

Давайте отрабатывать и с минкультом Новосибирской области, говорит вице-мэр. Если они заходят на какую-то реконструкцию, если идут областные деньги, мы, естественно, будем софинансировать. Давайте туда смотреть больше. При том профиците, который показывает область, искать у себя какие-то дополнительные ресурсы, мне кажется, не совсем логично. Считаю, что нужна совместная ответственность на крупные объекты. Одно дело закупать книги или делать какие-то лёгкие ремонты, другое — масштабные реконструкции.

По мнению депутата, по ряду объектов, просто нет времени ждать вмешательства области.

Я же не против, заявляет Светлана Каверзина. Но пока мы дождёмся, что область «разродится», у нас все крыши упадут. А у нас есть учреждения, где текут крыши, например, библиотека им. Шолохова.

Со своей стороны, депутат внесла ряд предложений, в частности, увеличить финансирование с 4,5 до 8,5 млн текущего и капитального ремонта учреждений культуры, с 8,1 до 21 млн ремонтов помещений муниципальных организаций культуры, сократить со 199,7 до 183,7 млн расходы на проведение общегородских мероприятий. Эти предложения были переданы профильным подразделениям мэрии для проработки перед принятием городского бюджета во втором чтении в конце года.

Отдельно, как было озвучено в ходе комиссии, дополнительно уже предполагается выделить 5 млн городских средств на расходы по линии управления культуры.

 

Ранее редакция сообщала, во сколько обойдётся реконструкция цирка в Красноярске. 

Фото со страницы Светланы Каверзиной ВКонтакте

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Рубрики : Власть Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : федеральное финансирование учреждения культуры Новосибирска ремонт


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