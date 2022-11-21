В Новосибирске стартовал экологический марафон

В течение двух месяцев новосибирцы на базе интерактивного онлайн-сервиса +1Город смогут выполнять задания по ответственному потреблению ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду., посетить онлайн образовательные лекции от экспертов проекта, узнать больше о здоровье планеты и его влиянии на здоровье людей. Задания марафона можно выполнять как индивидуально, так и с друзьями, с семьёй или с коллегами.

Участников марафона ждут интересные задания и призы от стратегического партнера и соорганизатора проекта – Группы «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Счастливчик, набравший наибольшее количество баллов по итогам прохождения заданий, получит в подарок электросамокат.

Тематический марафон «Экология» поддерживается амбассадорами проекта — известными персонами, которые разделяют идеи и ценности проекта, погружены в тематику и являются признанными экспертами и лидерами мнений в своей сфере: руководителем +1Город, экспертом в области экологии и устойчивого развития Максимом Головановым, основателем федерального проекта «Женщина в Бизнесе ― Женщина», международного Пространства Деловых Женщин, сопредседателем и членом президиума новосибирского областного отделения «Опоры России» Кристиной Захаровой (Дель) и директором центра бизнес-мастерства «Харизма» Анной Власовой. Также в марафоне «Экология» примут участие и расскажут о своих собственных эко-привычках известные лайфстайл блогеры Алёна Онегова и Елена Дергач.

«Экология на сегодняшний день — обязательная часть жизни любого человека. Это понятие включает в себя не только заботу об окружающем мире, но и экологичное мышление, профилактику и гигиену сознания и поведения, этичное отношение к себе к социуму» — поделилась мнением Кристина Захарова.

Принять участие в марафоне «Экология» и выполнить задания в приложении +1Город можно до 16 декабря. Подробности о проекте на официальном сайте.

О проекте «Полезный город»:

Социальный проект «Полезный город — Новосибирск» запущен в августе 2022 года Группой «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России и проектом +1Город ― интерактивным помощником, который позволяет быстро найти социальные и экологические сервисы в любой точке России. Все задания для участия в проекте «Полезный город» разделены на три тематических марафона: «Здоровый образ жизни», «Экология» и «Социальное участие» (состоится с 17 декабря 2022 г. по 18 февраля 2023 г.). Медиапартнеры проекта: РБК-Новосибирск, Советская Сибирь, Деловой квартал, INFOPRO54.

Возраст 16+