Рекламодателям

В Новосибирске стартовал экологический марафон

  • 21/11/2022, 16:09
экологический марафон
Марафон проводится в рамках социального проекта «Полезный город – Новосибирск», стартовавшего в столице Сибири в августе при поддержке Группы «Эталон».

В течение двух месяцев новосибирцы на базе интерактивного онлайн-сервиса +1Город смогут выполнять задания по ответственному потреблению ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду., посетить онлайн образовательные лекции от экспертов проекта, узнать больше о здоровье планеты и его влиянии на здоровье людей. Задания марафона можно выполнять как индивидуально, так и с друзьями, с семьёй или с коллегами.

Участников марафона ждут интересные задания и призы от стратегического партнера и соорганизатора проекта – Группы «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Счастливчик, набравший наибольшее количество баллов по итогам прохождения заданий, получит в подарок электросамокат.

Тематический марафон «Экология» поддерживается амбассадорами проекта — известными персонами, которые разделяют идеи и ценности проекта, погружены в тематику и являются признанными экспертами и лидерами мнений в своей сфере: руководителем +1Город, экспертом в области экологии и устойчивого развития Максимом Головановым, основателем федерального проекта «Женщина в Бизнесе ― Женщина», международного Пространства Деловых Женщин, сопредседателем и членом президиума новосибирского областного отделения «Опоры России» Кристиной Захаровой (Дель) и директором центра бизнес-мастерства «Харизма» Анной Власовой. Также в марафоне «Экология» примут участие и расскажут о своих собственных эко-привычках известные лайфстайл блогеры Алёна Онегова и Елена Дергач.

«Экология на сегодняшний день — обязательная часть жизни любого человека. Это понятие включает в себя не только заботу об окружающем мире, но и экологичное мышление, профилактику и гигиену сознания и поведения, этичное отношение к себе к социуму» — поделилась мнением Кристина Захарова.

Принять участие в марафоне «Экология» и выполнить задания в приложении +1Город можно до 16 декабря. Подробности о проекте на официальном сайте.

О проекте «Полезный город»:

Социальный проект «Полезный город — Новосибирск» запущен в августе 2022 года Группой «Эталон», одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России и проектом +1Город ― интерактивным помощником, который позволяет быстро найти социальные и экологические сервисы в любой точке России. Все задания для участия в проекте «Полезный город» разделены на три тематических марафона: «Здоровый образ жизни», «Экология» и «Социальное участие» (состоится с 17 декабря 2022 г. по 18 февраля 2023 г.). Медиапартнеры проекта: РБК-Новосибирск, Советская Сибирь, Деловой квартал, INFOPRO54.

Возраст 16+

201

Рубрики : ЦУР Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : экология чистый город


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
учреждения культуры Новосибирска

Культура Новосибирска подключится к федеральным нацпроектам

Собственных и областных средств, чтобы капитально привести в порядок культурные учреждения, городу может не хватить.
Читать статью >>
санаторий Рассвет

Санаторий «Рассвет»: скидка за раннее бронирование

Определитесь с отдыхом заранее и получите приятный бонус.
Читать статью >>
купить самолет

Лесные пожары дадут заказ новосибирскому авиационному институту

Речь о идет о закупке самолетов для труднодоступных районов Новосибирской области.
Читать статью >>
заболеваемость коронавирусом

Коронавирус возвращается

В Роспотребнадзоре прогнозируют очередную волну и всплеск заболеваемости коронавирусом.
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

Культура Новосибирска подключится к федеральным нацпроектам

21/11/2022, 16:46

Санаторий «Рассвет»: скидка за раннее бронирование

21/11/2022, 16:11

В Омске будет перезапущена доставка «Вкусно – и точка»

21/11/2022, 15:50

Лесные пожары дадут заказ новосибирскому авиационному институту

21/11/2022, 14:32
Популярное

До 1 декабря желающие могут сменить пенсионный фонд

21/11/2022, 15:50

31 декабря может официально стать выходным праздничным днем

21/11/2022, 11:34

Более миллиарда человек в мире могут потерять слух из-за громкой музыки

18/11/2022, 14:39

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает новую инвестиционную стратегию «Лукойл. Фиксированный купон» от СК Уралсиб Жизнь

21/11/2022, 10:37

ВТБ фиксирует увеличение спроса на золото на 20% за месяц

18/11/2022, 16:21

ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть

18/11/2022, 15:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска