Санкции загрузили работой сервисные компании

Как показала аналитика Авито Услуг, сервиса №1 для привлечения заказов на услуги через интернет, в марте жители Новосибирска отдавали технику в ремонт на 68% чаще, чем в прошлом году, а по сравнению с февралем спрос на эту услугу вырос на 21%.

Только за март по сравнению с февралем 2022 года спрос на ремонт iPad в Новосибирске вырос на 220%, а количество предложений от мастеров возросло на 133%. Также жители города стали активнее обращаться к мастерам с iPhone — за март 2022 года по сравнению с февралем спрос на их обслуживание вырос на 32%, а годовая динамика составила +80%. Во многом это связано с новостями о приостановке поставок продукции Apple в Россию. Потребители предпочитают вместо покупки новых моделей восстанавливать уже имеющиеся, отмечают эксперты Авито Услуг.

Все больше жителей Новосибирска в марте решали ремонтировать собственные смартфоны вместо покупки новых флагманских моделей. Так, по данным Авито Услуг, при поломке жители города стали на 78% чаще отдавать гаджеты мастерам по обслуживанию техники, чем в марте прошлого года.

В случае поломки заменить компьютер или ноутбук на новый многие жители Новосибирска также не готовы — в марте 2022 спрос на их ремонт в городе вырос на 46% по сравнению с прошлым годом.

Активнее обычного в марте 2022 года жители Новосибирска также отдавали в ремонт фото-, видео- и аудиотехнику: например, экшн-камеры, объективы или автоакустику. Спрос на ремонт таких устройств вырос на 206% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители Новосибирска продолжают потреблять визуальный контент, но при поломках менять старую технику на новую пользователи не спешат: в марте этого года они отдавали телевизоры мастерам на 75% чаще, а приставки — на 72%, чем годом ранее. Наибольшей популярностью по стране пользовался ремонт именно приставки Sony Playstation 4 (+26%).

Заметно вырос спрос на ремонт, установку и обслуживание мелкой бытовой техники — за последний месяц жители Новосибирска вызывали мастеров на 53% чаще, чем годом ранее.

— В случае поломки собственного гаджета или крупной бытовой техники россияне чаще обращаются к мастерам по ремонту. Еще одним фактором роста спроса можно назвать возможную реакцию потребителей на новости о приостановке поставок техники рядом зарубежных производителей, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

При этом по стране сильнее всего растет спрос на мастеров по установке техники — этот тренд можно связать в том числе с массовыми покупками новой бытовой техники, а также сокращением поставок, что стимулирует людей на ремонт. Чаще всего жители страны вызывали специалистов по ремонту кондиционеров (+54%) и стиральных машин (+15%).