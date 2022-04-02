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В Калининском районе Новосибирска появится еще один крупный жилмассив

  • 02/04/2022, 14:00
Автор:
новости Новосибирска
В рамках МИП застройщик построит не менее 100 тыс кв метров жилья.

Губернатор Новосибирской области рекомендовал мэрии города Новосибирска предоставить компании-застройщику земельный участков в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Речь идет о барнаульской компании ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (входит в ГК «Союз»), которая получит участок площадью 100 000 кв. м  (54:35:041005:2062) на улице Тюленина (Краузе). За 10 лет компания должна построить многоквартирные жилые дома площадью не менее 100 000 кв. м, из которых не менее 2 500 кв. м должна передать в собственность обманутым дольщикам. Кроме того, в рамках МИП застройщик также обязался передать 175 млн рублей на завершение долгостроя, расположенного на улице Связистов, 13/1 стр.

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Отметим, что Калининский и Заельцовский районы Новосибирска, а также расположенные в этом направлении площадки в Новосибирском районе в последнее время активно застраиваются компаниями ГК «Стрижи», ООО «Энергомонтаж», «Брусника», ООО СК «Вира Строй» и т.д. На подходе масштабный проект застройки бывшего аэропорта «Северный» компании «СДС Финанс». Общая площадь участка застройщика — 215 га. В августе прошлого года компания сообщала, что приступает к освоению первого этапа строительства на 35 га — 29 тыс кв метров. Планировалось, что в первой очереди будут проживать более 11 тысяч человек. Это решение заблокировали депутаты горсовета и Заксобрания, ответив, что существующая инфраструктура не выдержит появления такого масштабного проекта. К концу 2021 года строительству так и не дали ход.

Между тем, в начале 2022 года появилась информация, что в Новосибирском районе вскоре начнется строительство ГК КПД «Газстрой» — ЖМ «Околица», под который предусмотрена площадка 149 га.

Барнаульский застройщик активно работает в Новосибирске по проектам МИП под которые получает земельные участки. В январе компании предоставлен земельный участок площадью 49277 кв. м в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП) компания планирует построить на участке не менее 51257,6 кв. м жилья. Из них не менее 1282 кв. м — передать в собственность обманутых дольщиков.

В ноябре 2021 года губернатор области Андрей Травников рекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю предоставить застройщику ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» три земельных участка на улице Беловежской в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП). В рамках этого проекта компания получит в общей сложности 5,7 тысячи кв. м для средне- и многоэтажного строительства. В течение 10 лет после заключения договора застройщик должен возвести на участке многоквартирный многоэтажный жилой дом общей площадью не менее 10300 кв. м, из которых не менее 258 кв. м жилых помещений или не менее 2,5%, передать обманутым дольщикам. Срок передачи жилых помещений гражданам — 2024 год.

В августе 2021-го стало известно, что ООО СЗ «Союз-Инвест» в рамках МИП направит 35,5 млн рублей на решение вопроса обманутых дольщиков дома №16 микрорайона «Закаменский», а также предоставит почти 1000 кв. м жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. При этом девелопер получит участок в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой, площадью 36930 кв. м. На площадке компания должна построить не менее 39040 кв. м жилья, из которых не менее 977 кв. м жилых помещений — передать дольщикам долгостроев.

Долгострой, расположенный на улице Связистов, 13/1 стр, является одним из старейших в Новосибирске — с 2003 года, начинала проект ООО «Сумет. Сибирь. Плюс». По данным на 2020 год, на завершение строительства объекта было необходимо около 600 млн рублей. В списке пострадавших дольщиков находились 43 человека с общей суммой задолженности 39 миллионов рублей. Дом планировалось достроить за счет нескольких МИПов.

Фото pixabay — 652234

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : обманутые дольщики МИП инвестиции застройщик долгострой


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